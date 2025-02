In dieser Region hat die AfD bayernweit die meisten Stimmen

Ist der Erfolg der AfD ein reines Ostphänomen? Keineswegs. Nirgendwo in Westdeutschland schnitt die AfD so gut ab wie in Teilen Niederbayerns und Teilen der Oberpfalz. In Deggendorf kommt sie auf 29,2 Prozent. Auch die beiden nächsthöheren Zweitstimmenergebnisse der AfD im Westen liegen im Freistaat: In Schwandorf sind es 28,2 Prozent in Straubing 27,7.

Auffällig ist, dass die Blauen vor allem in jenen Regionen punkten konnten, die 2015 besonders von der Flüchtlingskrise betroffen waren. Die CSU schnitt in allen drei Wahlkreisen aber stärker ab als die AfD. Im Vergleich zu Ostdeutschland sind diese Ergebnisse aber ohnehin eher gering. Das bundesweit stärkstes Ergebnis hatte die in Teilen rechtsextreme AfD in Görlitz mit 46,7 Prozent. (BSZ/dpa/till)