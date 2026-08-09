Islamismus: Stoppt den Schwulenhass

Als vergangenes Jahrzehnt Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, jubelten manche, die Vielfalt werde hierzulande zunehmen. Es kam anders. Viele der Zugewanderten stammen aus Ländern, in denen ein Steinzeitislam vorherrscht. Queerfeindlichkeit ist in Syrien weit verbreitet, in Afghanistan droht Homosexuellen die Todesstrafe. Natürlich kamen auch sehr viele anständige Menschen zu uns – doch gequälte Schwule in Asylbewerberheimen sorgten früh für Schlagzeilen. Immer wieder kommt es zu öffentlichen Attacken auf einheimische Homosexuelle. 2021 stach ein afghanischer Islamist aus Schwulenhass in Dresden auf ein schwules Paar ein und tötete einen der beiden Männer.

Auch unter hier geborenen Muslimen ist Homophobie weit verbreitet. In Berlin wurde ein schwuler Lehrer von muslimischen Schülern über Monate tyrannisiert. Der islamistische CSD-Attentäter wurde ebenfalls hier geboren. Erschreckend: Ein Viertel der befragten Musliminnen und Muslime gab 2025 bei einer Studie an, keine homosexuellen Freunde zu wollen. Zwar registriert die Polizei weit mehr rechtsextrem motivierte queerfeindliche Übergriffe als islamistische – auch bekennt sich die Mehrheit der Muslime zu den Werten des Grundgesetzes. Doch Islamisten gefährden das, wofür in Deutschland Generationen queerer Menschen gekämpft haben: ein Leben frei von Angst und Diskriminierung.

Niemand wird als Islamist geboren

Es gab Zeiten, da stand der Islam für Toleranz. Nirgends im Koran findet sich ein Verbot von Homosexualität. Doch zu lange haben Prediger weltweit mit dem Geld der Ölscheichs vom Golf Wahhabismus verbreitet: Ungläubige, Frauen- und Homosexuelle sind hier ebenso wie im Salafismus nichts wert. Auch der starke Einfluss des türkischen Staates auf deutsche Moscheen hat intolerante Formen des Islams hierzulande forciert.

Höchste Zeit gegenzusteuern: Ausländer, die durch queerfeindliche Übergriffe auffallen, müssen abgeschoben werden. Schulen sollten intensiver aufklären und die Bedingungen der hier geborenen jungen Muslime verbessert werden: Denn Ali hat weit schlechtere Bildungschancen als Paul. Manch islamistischer Attentäter hat in der Schule versagt und sich nur mit Hilfsjobs und Bürgergeld über Wasser gehalten. Für den IS sind gescheiterte Existenzen leichte Beute. Statt neue Flüchtlinge ins Land zu holen, sollte Geld in Bildung fließen und die Jugendhilfe aus- statt abgebaut werden. Niemand wird als Schwulenhasser geboren.

Der Artikel stammt vom 3. August 2026.

