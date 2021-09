In vielen Klassen bleibt die Luft ungefiltert

Ein Luftfilter in einem Klassenraum an der Grundschule Neubiberg. (Foto: dpa/Sven Hoppe)

Luftfilter in Klassenräumen sollen ein wichtiges Mittel sein, damit Schüler und Schülerinnen in Bayern wieder in der Schule lernen können - und nicht nur daheim am Computer. Doch die Förderung wurde nur für 23 000 Klassen beantragt