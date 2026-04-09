Politik

Cannabis-Pflanzen dürfen in Deutschland inzwischen auch in Vereinen gemeinschaftlich angebaut werden. (Foto: dpa/Martin Schutt)

09.04.2026

Mehr als 400 Cannabis-Clubs – Bayern bleibt deutlich zurück

Seit rund zwei Jahre ist Cannabis in Deutschland zum Teil legal. Der legale Anbau der berauschenden Pflanzen ist einer Umfrage zufolge in Deutschland mittlerweile in mehreren hundert Vereinen möglich

Rund zwei Jahre nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland sind laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) bundesweit 413 Anbauvereine entstanden. Niedersachsen ist mit 85 Cannabis-Clubs bislang das Bundesland mit den meisten genehmigten Anbauvereinigungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, wie aus der Umfrage unter allen 16 Bundesländern hervorgeht.

Bayern genehmigt deutlich weniger Vereine

Niedersachsen führt demnach mit 1,06 genehmigten Anbauvereinigungen pro 100.000 Einwohner das bundesweite Ranking an, gefolgt von Hamburg (0,91) und Brandenburg (0,82). In Bayern gibt es mit 0,07 Vereinigungen pro 100.000 Einwohner die wenigsten. Der Freistaat genehmigte seit der Legalisierung den Angaben nach neun Clubs. Davon hätten zwischenzeitlich drei mit dem Anbau begonnen, diesen jedoch wieder eingestellt, zitierte das RND einen Sprecher.

Große Unterschiede bei den Anträgen

Auch die Zahl der gestellten Anträge variiert zwischen den Bundesländern stark. Die meisten Anträge (219) wurden laut Umfrage in Nordrhein-Westfalen gestellt. Das einwohnerstärkste Bundesland hat mit 118 auch in absoluten Zahlen bislang die meisten Anbauvereine genehmigt. Auf Platz zwei folgt Niedersachsen mit 136 Anträgen. Die wenigsten Anträge wurden in Bremen (7) und dem Saarland (8) gestellt. Deutschlandweit wurden laut Umfrage insgesamt 864 entsprechende Anträge gestellt.

Die Differenz zwischen gestellten und genehmigten Anträgen ist den Angaben nach nicht gleichbedeutend mit den abgelehnten Anträgen. Viele Anträge seien noch in Bearbeitung, bei einigen hätten die Antragsteller die Anträge wieder zurückgezogen.

Regeln gelten seit April 2024

Die Teillegalisierung von Cannabis gilt bundesweit seit dem 1. April 2024. Seitdem dürfen Volljährige in begrenzter Menge Cannabis konsumieren und zu Hause für den Eigenbedarf anbauen. Vereine können seit dem 1. Juli 2024 Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen stellen.

Zu den Vorgaben für die Anbauvereine gehört unter anderem, dass sie nachweisen müssen, dass sie Cannabis mit einem begrenzten THC-Gehalt kontrolliert nur an volljährige Vereinsmitglieder abgeben. THC ist der berauschend wirkende Teil einer Hanfpflanze. (dpa)

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