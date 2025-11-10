Politik

Angela Merkel 2021 in Israel. (Foto: dpa)

10.11.2025

Merz feiert - Merkel ist verhindert

Ex-Kanzlerin Angela Merkel wird in Israel wegen ihrer Solidarität mit dem Land und weiterer Verdienste geehrt. Sie erhält die Ehrendoktorwürde des Weizmann-Instituts. Wegen ihrer Reise in den Nahen Osten wird sie nicht bei der Feier zum 70. Geburtstag von Kanzler Merz dabei sein

Das renommierte Weizmann-Institut in Israel hat die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Auf diese Weise würden "ihre beispiellosen Verdienste um die globale Diplomatie und internationale Partnerschaften" anerkannt, teilte das Institut am Abend mit. Grund für die Auszeichnung sei auch ihre "Solidarität und Freundschaft mit Israel" sowie "ihr entschlossener Kampf gegen Antisemitismus", hieß es in der Mitteilung weiter.

Unter Merkels Führung habe Deutschland seine Beziehungen zu Israel deutlich vertieft und die Militärhilfe ausgeweitet. Die ehemalige Bundeskanzlerin habe zudem "eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Stabilisierung während der Eurokrise" gespielt, lobte das Institut.

Das Weizmann-Institut in Rechovot südlich von Tel Aviv zählt zu den besten naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten der Welt. Beim Abschiedsbesuch Merkels in Israel als Kanzlerin 2021 hatte es ein Stipendium nach ihr benannt. Von Merkel stammt der Satz, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist.

Während des jüngsten Kriegs zwischen Israel und dem Iran im Juni wurde das Weizmann-Institut von zwei iranischen Raketen getroffen. Die Geschosse richteten dort schwere Schäden an. Insgesamt 112 Gebäude waren auf dem Campus nach Angaben des Instituts betroffen, darunter 65 Forschungsgebäude. Wichtige Forschungseinrichtungen wurden dabei zerstört und die Ergebnisse jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit vernichtet. Der Schaden wird den Angaben zufolge auf umgerechnet rund 530 Millionen Euro geschätzt. 

Treffen mit Netanjahu nicht geplant

Welche Termine Merkel in Israel sonst noch wahrnimmt, ist bisher nicht bekannt. Ihre Sprecherin teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur aber mit, dass ein Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht geplant sei. Während eines Aufenthalts in Ungarn hatte die frühere CDU-Chefin kürzlich überraschend Ministerpräsident Viktor Orban getroffen. 

Wegen der Israel-Reise hat Merkel ihre Teilnahme an der Feier zum 70. Geburtstag für Kanzler Friedrich Merz am Dienstag abgesagt.

