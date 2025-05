Merz gibt erste Regierungserklärung ab

144 Seiten hat der Koalitionsvertrag von Union und SPD. Welche Vorhaben Bundeskanzler Friedrich Merz zuerst umsetzen will, dürfte er heute in seiner ersten Regierungserklärung verkünden.



Der CDU-Chef will die Menschen in Deutschland auf eine "gewaltige Kraftanstrengung" einschwören, um das Land wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Einen Vorgeschmack lieferte er beim gestrigen CDU-Wirtschaftstag mit Botschaften wie "Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können".



Nach der etwa 45-minütigen Rede ist eine zweistündige Aussprache geplant. Bevor Merz ans Pult tritt, werden Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) den Abgeordneten in einer Regierungsbefragung Rede und Antwort stehen. (dpa)