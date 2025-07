Merz kommt zu bayerischer Kabinettssitzung auf die Zugspitze

Gebirgsschützen, Schuhplattler und ein gemeinsames Foto auf Deutschlands höchstem Gipfel: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Vormittag zu einer Sitzung des bayerischen Kabinetts auf der Zugspitze erwartet. Man werde Merz "wie es sich gehört" empfangen, hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt. Die Zugspitze sei dafür auch ein angemessener Ort.



"Neben einigen Geschenken haben wir auch einige Forderungen parat, die für Bayern wichtig sind. Und die werden wir morgen dann präsentieren - bescheiden wie immer, aber schon auch angemessen", sagte Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Als voraussichtliche Themen nannte er Energie, Technologie, Zug- und Verkehrsverbindungen. Zudem gehe es um einen grundsätzlichen Austausch und ein gutes Miteinander. Söder sprach von einem Signal der Harmonie und einem Signal des Respekts.



Merz startet damit eine Besuchsreihe in den Bundesländern. Es ist allerdings nicht sein erster Besuch auf der Zugspitze - aber diesmal kommt er als Kanzler. Im Herbst 2022 beispielsweise hatte der damalige Unionsfraktionschef eine Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf Deutschlands höchstem Berg geleitet. (dpa)