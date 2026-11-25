Bundeskanzler Friedrich Merz hat den größten Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik als "vertretbar" verteidigt und um Verständnis für sein umstrittenes Zustandekommen geworben. Gleichzeitig bereitete der CDU-Chef die Bevölkerung in der Generaldebatte im Bundestag auf künftige Einschnitte bei den Ausgaben des Staates vor. "Wir haben das Geld nicht mehr für alles", sagte er. "Wir werden dabei alle, die wir hier sind, manche liebgewordene Vorstellung aufgeben müssen."



Aus Steuermitteln werde man sich künftig "nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr und allzu lange gewöhnt haben". Andernfalls würden die Generationen der Kinder und Enkel keine Mittel mehr vorfinden, über die sie politisch frei verfügen könnten, sagte der 71-Jährige. "Wir haben die Pflicht und die Verantwortung, das miteinander abzuwenden." Das Land müsse diese Zwänge erkennen und entscheiden, "was wir sein und was wir haben wollen".



Merz rief die Bürger dazu auf, sich bei der Verteilung von Mitteln als "eine Gemeinschaft der Gutwilligen" zu verstehen. Er wies darauf hin, dass es dabei keine einfache Formel gibt: "Es gibt nicht den Taschenrechner, der uns absolute Gerechtigkeit vorrechnen könnte."

Aufstellung des Haushalts kein "Beautycontest"

Merz verteidigte das zähe Ringen in der Koalition um den aktuellen Haushalt in den vergangenen Wochen, gab sich dabei aber auch selbstkritisch. "Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient", sagte er. Aber der Erfolg in der Demokratie sei "selten ein gut bestandener Beautycontest".



Merz hatte erst nach der Schlussrunde des Haushaltsausschusses noch die Senkung der Stromsteuer durchgedrückt - ein beispielloser Vorgang, der auf viel Kritik stieß, die von der Opposition in der auf vier Stunden angesetzten Debatte bekräftigt wurde.

Chrupalla nennt Merz "Bundeskanzler der Insolvenz"

AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla nannte den Haushalt eine "reine Schuldenorgie" und warf Merz politisches Versagen vor: "Sie werden nach Ihrer ersten und letzten Amtszeit als Bundeskanzler der Insolvenz Deutschlands in die Geschichtsbücher eingehen", sagte er.



Chrupalla rief die anderen Fraktionen dazu auf, sich einer möglichen Verfassungsbeschwerde gegen den Haushalt vor dem Bundesverfassungsgericht anzuschließen. Er hatte bereits angekündigt, dass dies im Falle des Zustandekommens einer ersten AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt auch von dort aus angestrengt würde.

Kritik an Ukraine-Hilfe: "Wessen Kanzler sind sie eigentlich?"

Der AfD-Fraktionschef kritisierte erneut auch die deutschen Ukraine-Hilfen und rechnete diese gegen die Situation in Deutschland auf. "Wessen Kanzler sind sie eigentlich?", fragte er Merz und verwies auf eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Forsa-Umfrage, wonach die militärische Unterstützung für das von Russland angegriffene Land bei den Deutschen keine Mehrheit mehr findet.



Merz konterte die Kritik mit scharfen Worten - in dieser Debatte der einzige Moment der direkten Konfrontation mit der AfD. Sie verstehe wie auch die Linke nicht, dass der russische Präsident Wladimir Putin mehr wolle als die Ukraine. "Wer das nicht begreift, versteht diese Welt nicht oder verfolgt ganz andere Ziele mit der Freiheit und der Offenheit und der Liberalität unseres Landes", sagte er. An dieser Stelle bekam er den größten Beifall in seiner Rede.



Merz warf Russland Eskalation im Baltikum, in Polen, am Schwarzen Meer, im Weltraum und in Deutschland vor - "auch unter Inkaufnahme von Menschenopfern". Das sei die Lage. Und deswegen müssten Russland die Grenzen aufgezeigt werden. "Wir werden und wir müssen es tun."

Linke: "Sozialkahlschlag" - Grüne: "Rumgehampel"

Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek bezeichnete den Haushaltsplan als "blass und kalt", sprach von einem "Sozialkahlschlag", dem "Militarisierung und grenzenloser Aufrüstung" gegenüberstünden. Die Koalition verschärfe die soziale Unsicherheit und fahre das Land komplett auf Verschleiß.



Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann bezeichnete den Haushalt als so unseriös wie nie zuvor. Das Verfahren sei chaotisch und voller Widersprüche gewesen, sagte sie. Exemplarisch sei das "Rumgehampel" bei der Stromsteuer. "Dieser Haushalt hat nichts mit Seriosität zu tun."



SPD-Fraktionschef Matthias Miersch warb dagegen wie Merz um Verständnis für die Auseinandersetzung um den Etat. Streit gehöre in einer Koalition dazu - und auch Kritik vonseiten der Opposition. Dabei dürften aber politische Kultur und der Grundkonsens der Demokratie nicht verloren gehen. Die Politik müsse aufpassen, dass sie das Land nicht schlechtrede.

Abstimmung über den Haushalt am Freitag

Mit der auf etwa vier Stunden angesetzten Generaldebatte erreichte die Haushaltswoche ihren Höhepunkt. Am Dienstag hatten die abschließenden Beratungen über das Budget für 2027 begonnen, das mit etwa 560 Milliarden Euro das größte in der Geschichte der Bundesrepublik ist. Am Freitag soll der Etat für 2027 im Bundestag beschlossen werden. Merz wird nicht mit abstimmen. Er ist dann beim EU-Gipfel in Brüssel.



Die Zustimmung der Koalition gilt als einigermaßen gesichert. Bei einer Probeabstimmung in der Unionsfraktion hatte es am Montag aber auch drei Gegenstimmen und eine Enthaltung gegeben. Die Koalition hat nur eine Mehrheit von zwölf Stimmen im Parlament. (dpa)

