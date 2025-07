Milliardenschaden: Bayern wartet noch immer auf Flut-Hilfsgelder des Bundes

Die Flutkatastrophe im Frühsommer 2024 hat Schäden in Milliardenhöhe hinterlassen. In Bayern wartet man immer noch auf Geld aus Berlin. (Foto: dpa/Christine Koenig)

Im Juni 2024 verursachten Unwetter in Süddeutschland Milliardenschäden. Der damalige Kanzler versprach Hilfen, die bis heute nicht kamen. Per Brief hat Bayern nun den Finanzminister daran erinnert