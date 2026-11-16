Politik

Knazler Friedrich Merz. (Fototo: dpa)

16.11.2026

Nach Aigner-Kür: Merz nimmt an CSU-Vorstandssitzung teil

Ende Oktober war er auf dem CSU-Parteitag - aber im Parteivorstand war der Kanzler noch nie zu Gast. Das ändert sich jetzt

Eine Woche nach der Kür von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Unions-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt will Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz eine CSU-Vorstandssitzung besuchen. Merz will an der Sitzung der kleinen CDU-Schwesterpartei am Montagvormittag in München teilnehmen. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder geplant.

Es ist das erste Mal, dass Merz als Kanzler an einer CSU-Vorstandssitzung teilnimmt. Zuletzt war nach CSU-Angaben die einstige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor vielen Jahren bei einer Vorstandsklausur zu Gast.

Der Merz-Besuch im CSU-Vorstand war dem Vernehmen nach schon länger geplant. Zusätzliche Aktualität hat der Termin nun bekommen, nachdem Merz Aigner offiziell für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat. Aigner hat dabei nicht nur CDU und CSU hinter sich, sondern wird auch vom Koalitionspartner SPD und von den Grünen unterstützt.
Ende Oktober hatte Merz zum Abschluss des CSU-Parteitags in München eine Rede gehalten. Er bekam dafür viel Applaus von den Delegierten - auch wenn er damals kein Wort zur Kandidatensuche für die Steinmeier-Nachfolge sagte. (dpa)

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