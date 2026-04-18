Politik

Matthias Fischbach wurde zum neuen Parteivorsitzenden der FDP Bayern gewählt. (Foto: dpa/dts-Agentur)

18.04.2026

Nach Riesenpanne bei Stichwahl: Matthias Fischbach ist neuer Landesvorsitzender der FDP Bayern

Mit Matthias Fischbach an der Spitze hofft die Bayern-FDP wieder auf positivere Nachrichten. Beim Landesparteitag am Samstag in Ingolstadt kürten ihn die Delegierten zu ihrem neuen Vorsitzenden. Vorangegangen war allerdings eine kuriose Stichwahl

Wer führt die Bayern-FDP in eine erfolgreichere Zukunft? Lange diskutierten die Delegierten beim Landesparteitag am Samstag im Ingolstädter Stadttheater darüber – und wählten schließlich in einer kuriosen Stichwahl den 37-jährigen Matthias Fischbach (kleines Foto, Foto: dpa, Stefan Puchner) aus Erlangen zu ihrem neuen Vorsitzenden.

Kurz nach 16 Uhr hatten die Delegierten schließlich abgestimmt – und konnten sich nicht so recht entscheiden. Im ersten Wahlgang erreichte nämlich keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit. Der Münchner Moritz Fingerle (40 Jahre) erhielt die meisten Stimmen (145), der favorisierte Matthias Fischbach, bisher FDP Landes-Vizechef, bekam 124 Stimmen, womit beide in die Stichwahl kamen. 91 Stimmen fielen auf Hans-Peter Posch (63) aus Schwaben, 16 Delegierte stimmten für den Münchner Aljoscha Lubos.

Riesenpanne bei der Stichwahl

In der Stichwahl sah es zunächst so aus, als hätte Fingerle wieder klar die Nase vorn. Doch nachdem Fingerle schon überglücklich erklärt hatte, dass er die Wahl annehme, kam plötzlich eine Meldung des Parteitagspräsidiums: Die Namen der beiden Kandidaten waren offenbar bei dem Wahlgang vertauscht worden. Nach kurzer Unterbrechung war klar: Fischbach ist der neue Vorsitzende. Für ihn stimmten 206 Delegierte, für Fingerle waren 172 Delegierte.

Fischbach, der von 2018 bis 2023 Abgeordneter im Bayerischen Landtag war, folgt auf Michael Ruoff. Der erst im Juni 2025 gewählte Jurist hatte aus persönlichen Gründen überraschend seinen Rücktritt erklärt. 

Neuer Generalsekretär der FDP Bayern ist Daniel Kuhagen aus München. Für ihn stimmten 69,6 Prozent der Delegierten.

Weil Fischbach vom Vizechef zum Landesvorsitzenden aufrückt, musste auch sein bisheriges Amt neu besetzt werden. Dafür wählten die Delegierten Karl Schenk Graf von Stauffenberg, der sich nach der vermeintlichen Wahl von Moritz Fingerle zum Landeschef schon als neuer Generalsekretär gewähnt hatte. (Thorsten Stark)

Lesen Sie dazu auch ein aktuelles BSZ-Interview mit Matthias Fischbach, das vor dem Landesparteitag geführt wurde.

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