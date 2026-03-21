Politik

Huch, da wurden verpackte Marmelade und Butter serviert! Hotels müssen bald umplanen. (Foto: dpa/Food Collection, Maria Galán)

21.03.2026

Neue EU-Vorgaben für Hoteliers: Brüssel schlägt wieder zu

Keine Einzelverpackungen mehr für Marmelade, Pralinen oder Shampoo: Hoteliers aus Bayern reagieren genervt auf die neue EU-Vorschrift

Wie etwas konkret gehandhabt wird, ist örtlich verschieden: In einer Stadt herrschen andere Verhältnisse als im Dorf. Politische Regulierungen jedoch scheren zunehmend alles über einen Kamm. Dies gilt auch für eine neue EU-Verordnung, die Hotels in ganz Europa betrifft. Spätestens ab 2030 dürfen sie keine Minishampoofläschchen oder kleine Ketchuptütchen mehr anbieten. 

Die Regelung gilt für die kleine Pension ebenso wie für das große Luxushotel. Bayerische Hoteliers empfinden sie als weitere Gängelung.

Was passieren wird, kommen Hotelinhaber der neuen Vorgabe nicht nach, ist noch unklar. Auch steht bis dato nicht fest, was alles unter die Neuregelung fallen wird. Bei Shampoo und Miniseifen sollte der Umstieg auf jeden Fall machbar sein, erklärt Viktoria Gerg, Geschäftsführerin der Ansbacher Hotel Fantasie Betriebsgesellschaft. „Sollten Hotels aber zum Beispiel auch keine Zahnbürsten oder Rasierer mehr ausgeben dürfen, wenn Gäste diese vergessen haben, wäre das abstrus“, findet sie.

Bürokratieabbau? Da war doch mal was

Wie verträgt sich die neue Vorschrift überhaupt mit dem politischen Plädoyer für den sukzessiven Abbau von Bürokratie? Hoteliers spüren davon laut Viktoria Gerg nichts: „Ich bin mit sehr viel Bürokratie konfrontiert, die mich enorm Zeit kostet.“

Wegen der neuen Vorschrift muss sie sich nun auch über ihr Frühstücksbüfett Gedanken machen: Nussnougatcreme und Honig werden bei ihr noch in kleinen Plastikdöschen angeboten.

Weiter stellt sich für sie die Frage, welcher Dokumentationsaufwand mit der neuen Vorschrift wohl verbunden sein wird. Und ob und, wenn ja, wie kontrolliert wird.

Neben dem Grundgesetz und dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind in jeder Branche Hunderte weiterer Gesetze und Vorschriften zu erfüllen. Und ständig kommen neue oder novellierte hinzu. Das wird auch nicht aufhören, prophezeit Sven Sängerlaub, Experte für Verpackungstechnik an der Hochschule München: „Gegenwärtig ändern sich verschiedene gesetzliche Anforderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.“ Aus Gesprächen mit Firmen und Verbänden des Lebensmittel- und Verpackungssektors weiß er, dass sich viele Akteure besorgt fragen, wie umfangreich wohl die neuen Dokumentationspflichten ausfallen werden. Der Professor empfiehlt, Dienstleister, die Gesetzesmanagement anbieten, zurate zu ziehen.

Hoher Aufwand durch neue und bestehende Vorschriften

Was Einwegverpackungen an sich anbelangt, muss laut Sängerlaub differenziert werden. Zum einen sei es eine Binsenweisheit, dass besonders kleine Packungen zu einem überproportional höheren Verpackungsmaterialverbrauch führen. Doch es gebe auch Faktoren, die für Einweg sprechen. Zum Teil würden Portionspäckchen als hygienischer angesehen. Auch Viktoria Gerg bietet Nussnougatcreme und Honig bisher aus hygienischen Gründen portionsweise verpackt an.

Eigentlich müsste man eine Rechtsabteilung beschäftigen, um alle Auflagen erfüllen zu können, die im Hotel beachtet werden müssen. So etwa empfindet es Peter Gemeinhardt, Geschäftsführer des Aschaffenburger Hotels Wilder Mann. Er verweist auf das Jugendarbeitsschutz-, das Reisegewerbe- und Meldegesetz, die Verordnung über Preisangaben, das Gesetz zur beschränkten und unbeschränkten Haftung des Gastwirts sowie die Arbeitszeitordnung. Zu beachten sind weiter die Schankanlagen- und Acrylamid-Verordnung und viele Dutzend Gesetze mehr. Dass nun eine neue EU-Verordnung hinzukommt, nervt ihn.

Einwegverpackungen zwischen Hygiene und Umwelt

Wie die meisten bayerischen Hoteliers tut er bereits aus eigenen Entschlüssen eine Menge für die Umwelt. „Ich bin auch grundsätzlich gegen Einwegverpackungen“, sagt er. Im Wilden Mann gibt es schon lange keine Gästeseifen oder Konfitüren en miniature mehr. Nur noch Senf und Ketchup werden in Tütchen angeboten: „Davon brauchen wir vielleicht zehn im Monat.“

Das neue EU-Verbot für Beherbergungsbetriebe ärgert ihn vor allem angesichts der Verpackungsflut im Supermarkt. Die Regale dort quellen über vor Einweg-Plastikverpackungen. Im Übrigen sollen Drogerien auch nach 2030 wohl noch Minishampoofläschchen verkaufen dürfen.

Die Gefahr besteht, dass nun auf große Gebinde gesetzt wird, die gar nicht aufgebraucht werden können, meint Dennis Imhof, Hotelier aus Gemünden und Vorsitzender der Kreisstelle Main-Spessart des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). So mag es kleine Pensionen geben, die mit Ketchup in Tütchen besser fahren als mit großen Flaschen. Ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen, müssen diese womöglich halb voll weggeworfen werden.

Ob ein Hotel umweltbewusst agiert oder in ökologischer Hinsicht schludert, entgeht der Aufmerksamkeit der Gäste laut Dennis Imhof nicht. Deshalb bemühen sich die meisten seiner Kollegen darum, möglichst „grün“ zu sein.

So verfährt auch Birgit Fleischmann-Müssig, Inhaberin des Hotels zum Löwen in Marktheidenfeld. Die neue EU-Verordnung findet sie persönlich gut, weil sie Kollegen kennt, die noch stark auf Minipackungen setzen. Die Marktheidenfelderin ist in der glücklichen Situation, dass es bei ihr bereits jetzt schon fast nichts mehr kleinstverpackt gibt. Auf dem Frühstücksbüffett wird einzig noch die von den Gästen selten nachgefragte Diätmargarine portioniert angeboten. Die einzeln verpackte Praline auf dem Kopfkissen in den Gästezimmern wurde längst durch einen Apfel ersetzt.

Die grundsätzliche Stoßrichtung der neuen Verordnung, Müll zu reduzieren, wird nirgendwo als Schnapsidee angesehen. Hoteliers nervt einzig, dass sie nicht länger freiwillig tun dürfen, was sie in den letzten Jahren schon getan haben, um Gästewünsche zu erfüllen und auch, um Geld zu sparen. (Pat Christ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es auf Internetplattformen eine Klarnamenpflicht geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz