Neuer Umfrage für Bayern sieht CSU bei 42 Prozent

Fünfeinhalb Wochen vor der Bundestagswahl geht es für die CSU in einer neuen Umfrage wieder etwas nach unten: Der neue "BR24-Bayerntrend" des Bayerischen Rundfunks sieht die Christsozialen unter Parteichef Markus Söder in der Sonntagsfrage aktuell bei 42 Prozent - nach 45 Prozent im November.



Damit würde die CSU ihr Bundestagswahlergebnis von 2021 aber nach wie vor um zehn Prozentpunkte übertreffen. Damals hatte die Partei nur 31,7 Prozent und damit ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 erreicht.



Auch für die AfD geht es in der neuen Umfrage im Vergleich zum November-"Bayerntrend" um einen Punkt nach unten. Mit 16 Prozent würde sie ihr Wahlergebnis von 2021 (9 Prozent) aber nach wie vor deutlich übertreffen.



Die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger legen im Vergleich zum November um einen Punkt auf 5 Prozent zu. 2021 hatten sie in Bayern 7,5 Prozent geholt.

Ampel-Parteien legen seit Herbst etwas zu

Die drei Ampel-Parteien legen in Bayern im Vergleich zum November um jeweils einen Prozentpunkt zu: Die Grünen kommen auf 14 Prozent und würden damit ihr Ergebnis von 2021 (14,1 Prozent) exakt halten. Die SPD muss weiterhin deutliche Verluste fürchten, ist aber im Moment wieder zweistellig: Sie liegt im neuen "Bayerntrend" bei 10 Prozent, nach 18 Prozent bei der Wahl 2021. Die FDP, die 2021 noch 10,5 Prozent geholt hatte, liegt nun bei 4 Prozent. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht liegt in der neuen Umfrage bei unter 3 Prozent.



Infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks hatte vom 9. bis 13. Januar insgesamt 1.179 Wahlberechtigte in Bayern zur Bundestagswahl befragt.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. (Christoph Trost, dpa)