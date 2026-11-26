Trotz des Wechsels von Nordrhein-Westfalen bei seiner Polizei-Analysesoftware zu einer Münchner Firma hält Bayern an der politisch umstrittenen US-Firma Palantir vorerst fest. „Das Ziel der bayerischen Polizei ist und bleibt, langfristig unabhängiger und digital souveräner zu werden“, teilte das Innenministerium in München mit. Bis allerdings eine digital souveräne Lösung auch im Freistaat möglich sei, könne man nicht auf die Analysefähigkeiten der Palantir-Plattform namens Vera verzichten.

Das Analyseprogramm Vera – mit vollem Namen „Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform“ – basiert auf der Palantir-Software „Gotham“. Eigens dafür geschulte Polizisten können damit die verschiedenen Datentöpfe mit zig Millionen Informationen, die der bayerischen Polizei zur Verfügung stehen, in Sekundenschnelle durchsuchen. Dazu gehören nicht nur Angaben zu Verdächtigen, sondern auch zu Zeugen.

NRW gibt Münchner Start-up den Zuschlag

Die Polizei in NRW setzt indes künftig auf eine Recherche-Software des deutschen Unternehmens Celonis. Dort endet die Zusammenarbeit mit Palantir. Wie das Innenministerium in Düsseldorf mitteilte, setzte sich Celonis bei einem europaweiten Vergabeverfahren durch.

„Damit sichert Nordrhein-Westfalen eine zentrale Fähigkeit der modernen Polizeiarbeit langfristig ab und stärkt zugleich seine digitale Souveränität. Die benötigten Leistungen konnten darüber hinaus zu günstigeren Konditionen als beim bisherigen Anbieter beschafft werden“, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums aus dieser Woche.

„Lens“ soll Daten für die Ermittler zusammenführen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: „Die Polizei muss Daten schnell und sicher analysieren. Nun haben wir dafür einen deutschen Anbieter gefunden, der genau das anbietet, was wir brauchen. Ich habe immer klargemacht, dass wir unseren Ermittlerinnen und Ermittlern diese Technik nicht wieder abnehmen werden, sondern die vorhandenen Werkzeuge weiterhin genutzt werden müssen zur Verhinderung von schweren Straftaten.“

Das Münchner Start-up Celonis nennt seine Software „Lens“. Das Programm soll für die Polizei Details zum Beispiel zu einer Person aus verschiedensten Datenbanken zusammentragen und verknüpfen.

Verlängerung mit Palantir

Im September hatte das bayerische Innenministerium mitgeteilt, eine Verlängerung des im April 2027 auslaufenden Vertrags für das Analyseprogramm Vera um ein Jahr scheine derzeit erforderlich – „bis eine entsprechende deutsche oder europäische Lösung zur Verfügung steht“.

Der Vertrag mit dem US-Anbieter würde eigentlich im nächsten April auslaufen. Allerdings hat Bayern die Option, diesen bei Bedarf bis zu viermal um ein weiteres Jahr zu verlängern. (dpa/lby)