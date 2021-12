Nur noch Treffen zu zehnt

Aus Furcht vor der hoch ansteckenden Coronavirus-Variante Omikron gelten von Dienstag an in Bayern verschärfte Regelungen. Darauf hat das Gesundheitsministerium am Montag nochmals hingewiesen. Vor allem bei privaten Zusammenkünften müsse künftig eine Höchstteilnehmerzahl von zehn eingehalten werden - auch wenn alle Beteiligten geimpft oder von Corona genesen seien.



Das Ministerium appellierte an die Bevölkerung, die Bestimmungen auch wirklich einzuhalten. "Wir müssen alle gemeinsam verhindern, dass sich - gerade im Hinblick auf die besorgniserregende Virusvariante Omikron - Infektionen weiter ausbreiten", sagte eine Sprecherin.



Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Auch bei 2G-Regelungen oder 2G-Plus-Erfordernissen sind den Angaben zufolge Kinder bis 14 Jahre künftig befreit. Bisher hatte eine Übergangsregelung für Kinder im Alter bis zwölf Jahren und drei Monaten gegolten.

Kontaktsperre für Ungeimpfte

Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktsperre - sie dürfen sich auch privat nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstands und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Hausstandes treffen. Das bislang für große überregionale Sportveranstaltungen geltende Zuschauerverbot gilt künftig auch für große überregionale Kulturveranstaltungen und vergleichbare Veranstaltungen.



Untersagt sind künftig auch Tanzveranstaltungen - unabhängig davon, ob sie in Clubs und Diskotheken oder außerhalb geplant waren.



Die Staatsregierung rechnet wegen der zu befürchtenden Ausbreitung der Omikron-Variante in den kommenden Tagen mit einer hohen Zahl von Neuinfektionen. Bundesweit war am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals nach längerer Zeit wieder leicht gestiegen. In Bayern sank sie am Montag laut Angaben des RKI-Dashboards auf 190,4.

Holetschek räumt Fehler ein

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat unterdessen Fehler der Gesundheitsministerkonferenz in der Corona-Kommunikation eingeräumt. "In der Kommunikation nach außen hätten wir besser sein sollen", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe). "Etwa, als die Stiko ihre Empfehlungen zum Impfstoff AstraZeneca mehrmals änderte. Einmal hieß etwa: Astra nur über 65 Jahre, dann wieder nur unter 65 Jahre. Einmal so, dann wieder so. Das wirkte nicht immer nachvollziehbar."

Insgesamt sei er aber zufrieden mit der Corona-Politik: "Ich glaube, wenn wir einmal aus der zeitlichen Distanz auf diese Zeit zurückschauen werden, können wir sagen, dass wir im Großen und Ganzen gut gehandelt haben", sagte Holetschek, der sein Amt als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz am 1. Januar an seine Kollegin Petra Grimm-Benne (SPD) aus Sachsen-Anhalt abgibt.



Auch persönlich verlange seine Arbeit als Gesundheitsminister in der Corona-Krise ihm einiges ab: "Ich schlafe unter der Woche auf einer Klappcouch in einem Büro nahe des Bayerischen Landtags", sagte Holetschek, der in Memmingen wohnt, der "Augsburger Allgemeinen". "Ich bin Frühaufsteher, meist schon ab fünf Uhr auf den Beinen und ich komme abends oft spät raus. Da lohnt es sich nicht, unter der Woche nach Memmingen zu fahren."

(dpa)