Politik

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht die Offiziersschule der Luftwaffe und das Heimatschutzregiment 1 und wird von Oberstleutnant Sascha Pelzer (rechts) begrüßt. (Foto: dpa/Daniel Vogl)

03.02.2026

Pistorius: Über 40.000 Fragebögen für Wehrdienst versendet

Das Ziel ist klar: Bis Jahresende will die Bundeswehr 20.000 neue Soldatinnen und Soldaten finden. Verteidigungsminister Pistorius sieht die Truppe auf Kurs - trotz vieler geopolitischer Erdbeben

In den ersten vier Wochen des neuen Jahres hat die Bundeswehr bereits mehr als 40.000 Fragebögen an potenzielle neue Soldatinnen und Soldaten verschickt. "Ja, es funktioniert und wir haben auch schon viele Fragebögen zurückgekriegt", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Besuch in der Offizierschule der Luftwaffe und beim Heimatschutzregiment 1 in der Otto-Lilienthal-Kaserne im fränkischen Roth. Zwar könne man noch keine repräsentativen Erkenntnisse aus den Antworten ziehen, "aber es läuft, es geht voran".

Pistorius gab sich weiterhin zuversichtlich, bis zum Jahresende 20.000 freiwillige neue Soldaten für den Wehrdienst rekrutieren zu können: "Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Und die Zahlen, die letzten Zahlen, stimmen optimistisch. 2025 haben wir über 25.000 neue Soldatinnen und Soldaten eingestellt. Das ist ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr und es ist das beste Einstellungsergebnis seit zwölf Jahren, eine echte Trendumkehr". 

Zugleich müsse sich aber auch die Bundeswehr den neuen Bedingungen anpassen und die neuen Freiwilligen "ernst nehmen, sie abzuholen von da, wo sie kommen". 

40.000 neue Unterkunftsplätze gesucht

Der Umbau der Bundeswehr laufe auf Hochtouren, so Pistorius: "Gleichzeitig holen wir bei der Infrastruktur auf. Kasernen, Unterkünfte, Ausbildungseinrichtungen, Infrastruktur ist eben keine Nebensache. Sie ist eine Grundvoraussetzung für eine schlagkräftige und durchhaltefähige Truppe."  Innerhalb weniger Jahre müssten mehr als 40.000 Unterkunftsplätze geschaffen werden. Dabei werde auch geschaut, inwiefern ehemalige und noch ungenutzte Kasernen reaktiviert werden könnten.

Die internationale Ordnung sei, das hätten die ersten Wochen des Jahres 2026 "in aller Deutlichkeit und Brutalität" gezeigt, dass die geopolitische Lage von verschärften Spannungen und einer neuen Instabilität geprägt bleibe. "Deutschland steht sicherheitspolitisch in einem Umfeld, das komplexer, schneller und fordernder kaum sein könnte", sagte Pistorius.

Geopolitische Erdbeben und Zerreißprobe bis an Belastungsgrenzen 

Die "regelbasierte internationale Ordnung steht viel mehr, als das vor drei Jahren wirklich absehbar gewesen wäre, vor einer Zerreißprobe, buchstäblich", sagte der Minister und verwies auf die russischen Angriffe auf die Ukraine 2014 und seit Februar 2022 sowie auf die Vorkommnisse in Venezuela, im Iran und in Grönland. 

"Eine Abfolge von geopolitischen Erdbeben führen unser gemeinsames internationales Regelwerk an seine Belastungsgrenzen. Die Welt ordnet sich neu oder unordnet sich neu." Dabei würden sich Machtzentren verschieben und internationales Recht immer häufiger ignoriert.
(Marco Hadem und Christoph Trost, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Staat die Kindergartengebühren komplett übernehmen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz