Pistorius verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Boris Pistorius steht nach eigener Aussage für die SPD nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung. Er habe dies den Spitzen von Partei und Fraktion mitgeteilt, wie er in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Video an die Partei-Mitglieder sagt.

Damit dürfte der Bundesverteidigungsminister die in den vergangenen Tagen aufgekommene Debatte darum, wer für die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl antritt, beendet haben. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist nun der Weg frei, für eine zweite Amtszeit ins Rennen zu gehen. Am Montag soll er Medienberichten zufolge vom Parteivorstand nominiert werden. Viele in der Partei hatten sich zuletzt für Pistorius ausgesprochen. Dieser ist in der Bevölkerung anders als Scholz sehr beliebt. (till/dpa)