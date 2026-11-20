Nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger und der Kandidatur von Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin kommt das Personalkarussell in Schwung. In Bayern müssen nun mehrere Spitzenämter neu besetzt werden. Für Aigner braucht der Landtag ab Mitte März 2027 eine neue Präsidentin und der CSU-Bezirk Oberbayern eine neue Vorsitzende. Im Falle Aiwangers muss ein neuer Vorsitzender der Freien Wähler gewählt und ein Nachfolger als Wirtschaftsminister gefunden werden.



Für den Posten der Landtagspräsidentin fällt in der CSU häufig der Name von Sozialministerin Ulrike Scharf. Die 58-Jährige aus Erding gilt als ausgleichend, verfügt über ausreichend Parlamentserfahrung und hat als Vorsitzende der Frauen-Union eine hervorgehobene Rolle in der CSU, was für die parteiinterne Nominierung helfen könnte.

Anlass für eine größere Rochade

Neben Scharf wird Agrarministerin Michaela Kaniber als Kandidatin genannt. Aber ob sie mit 49 Jahren bereits in ein eher repräsentatives Amt wechseln will, ist unklar. Schon eher erwartet würde dies von CSU-Vizefraktionschefin Tanja Schorer-Dremel (62). Sie gilt als wesensverwandt mit der früheren, allseits geschätzten Präsidentin Barbara Stamm. Viele in der CSU halten auch Innenminister Joachim Herrmann (70) für bestens geeignet. Doch ob er sein Ministeramt vor der Zeit aufgeben möchte, ist ungewiss. Sollten Scharf, Kaniber oder Herrmann Aigner nachfolgen, müsste Söder die jeweiligen Ministerposten nachbesetzen. In der CSU halten es viele für wahrscheinlich, dass der Regierungschef dies zum Anlass für eine größere Rochade nimmt, um mit erneuerter Aufstellung in die Landtagswahl 2028 zu ziehen.



Für die Nachfolge Aigners im CSU-Vorsitz Oberbayerns gilt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt als Favorit – wenn er denn will. Sein Wort hat Gewicht in der Partei, der Respekt vor ihm ist seit der Übernahme des Innenministeriums in Berlin gewachsen. Tritt Dobrindt nicht an, werden als Alternativen, meist in dieser Reihenfolge, Michaela Kaniber, Ulrike Scharf und Staatskanzleiminister Florian Herrmann (54) genannt. Kaniber wird der nötige Ehrgeiz nachgesagt. Zudem hat sie einen kurzen Draht zu Söder und verfügt über großen Rückhalt auf dem Land.

Folgt Tanja Schweiger?

Als neuer Wirtschaftsminister scheint Aiwangers Staatssekretär Tobias Gotthardt (49) in der Favoritenrolle. Bei den Freien Wählern heißt es, er könne sich die Leitung des Hauses durchaus vorstellen. Im Ministerium gilt er als fleißig und kompetent, auch die menschliche Komponente scheint zu passen. Für möglich gehalten wird aber auch, dass sich Digitalminister Fabian Mehring (37) den Wechsel in das um einiges bedeutendere Ministerium offenhält. Als Variante gilt noch, dass Fraktionschef Florian Streibl (63) in die Staatsregierung aufrückt. Er hat aber schon länger angedeutet, dass er nach dieser Legislaturperiode aufhören möchte. Ob er sich da noch ein Ministeramt aufbürden will?



Mehring und Streibl werden auch genannt, wenn es um die Nachfolge im Vorsitz der Freien Wähler geht. Ebenso Kultusministerin Anna Stolz (44) und Umweltminister Thorsten Glauber (55). Der heftigste Drang wird Mehring nachgesagt. Allerdings gibt es vermehrt Stimmen, die Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger für die Idealbesetzung halten. Die 48-jährige Regensburger Landrätin stand Aiwanger auch politisch nahe und könnte, wie es heißt, dessen Vermächtnis am glaubwürdigsten in die Zukunft führen. Klar ist bei den Freien Wählern aber noch nichts. Es halten sich alle an die Vereinbarung, dass bis zur Beisetzung Aiwangers an diesem Samstag keine öffentlichen Personaldebatten geführt werden.

(Jürgen Umlauft)

