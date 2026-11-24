Schläge vom Partner, Nötigung im Netz, sexuelle Übergriffe oder sogar Mord: Jedes Jahr werden Zehntausende Frauen in Deutschland Opfer von Gewalt. Die offizielle Statistik zum Jahr 2025 wird heute in Berlin vorgestellt. Union und SPD sind sich bereits einig, dass der Schutz von Frauen dringend verbessert werden muss.

Der 25. November ist seit 1999 der offiziell von den Vereinten Nationen benannte Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der sogenannte Orange Day. 2011 wurde in der sogenannten Istanbul-Konvention die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen völkerrechtlich verbindlich vereinbart - sie gilt seit 2018 auch in Deutschland. Doch bleiben die Zahlen sehr hoch.

Fast 190.000 Fälle von häuslicher Gewalt

2024 wurden laut Bundeskriminalamt in Deutschland 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet, 191 davon durch Partner, Ex-Partner oder andere Familienmitglieder. Insgesamt wurden 859 Frauen und Mädchen Opfer versuchter und vollendeter Tötungsdelikte.

53.451 Frauen wurden Opfer von Sexualstraftaten, bei 187.128 Frauen war es häusliche Gewalt. 18.224 Frauen erlitten digitale Gewalt wie Nötigung, Bedrohung oder Stalking. Zudem erfasste die Statistik 593 Frauen als Opfer von Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung.

Die neuen Lagebilder zu "Häuslicher Gewalt" und zu "Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten" 2025 legen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Frauenministerin Karin Prien (CDU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) gemeinsam in Berlin vor.

Mord nach 50 Jahren Beziehung

Was für Schicksale hinter den Zahlen stehen, weiß die Aktivistin Diana König. Ihre Tante Lydia wurde 2019 vom eigenen Ehemann erschossen. Die Tante hatte nach 50 Jahren Beziehung im Alter von 66 Jahren zum wiederholten Mal versucht, sich von ihrem gewalttätigen Mann zu trennen, wie König am Montag bei einer Konferenz der SPD-Fraktion in Berlin berichtete.

Der damals 68 Jahre alte Täter war wegen der Tat zunächst wegen Totschlags verurteilt worden. Erst die Berufungsinstanz fällte ein Urteil wegen Mordes. Medien hätten von "Familiendrama" und "Beziehungstat" geschrieben, sagte König - aus ihrer Sicht eine Täter-Opfer-Umkehr. "Was für ein Martyrium hinter diesen Frauen liegt, jahre-, jahrzehntelang, interessiert niemanden."

Härtere Strafen für Femizid

Justizministerin Hubig hatte am Wochenende angekündigt, den Mordparagrafen zu verschärfen, um sogenannte Femizide eindeutig als Mord zu erfassen und zu bestrafen. Unter Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts - also weil sie Frauen sind.

Die Union trägt härtere Strafen für Femizide mit. "Um Frauen wirksamer zu schützen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen, fordern wir den verbesserten Schutz von Frauen durch ein neues Merkmal beim Mordtatbestand, das an der Tat selbst ansetzt", heißt es in einem Positionspapier, das die Spitze der Unionsfraktion beschloss. "Damit sollen insbesondere Tötungen von Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner konsequent als Mord bestraft werden können."

"Land für Frauen sicherer machen"

Die SPD-Fraktion wies darauf hin, dass die Koalition bereits einige Regeln verschärft hat. So gibt es nun die Möglichkeit, Gewalttäter mit Fußfesseln vom Opfer auf Abstand zu halten. Zuletzt wurde eine Strafverschärfung bei Sexual- und Raubtaten unter Einsatz von K.-o.-Tropfen beschlossen.

In Planung ist unter anderem ein Gesetz gegen digitale Gewalt, mit dem sogenannte Deepfakes und Vergewaltigungsvideos schärfer geahndet werden sollen. "Nach dieser Legislatur werden wir dieses Land sicherer gemacht haben für Frauen", sagte die SPD-Frauenpolitikerin Carmen Wegge in Berlin. (dpa)