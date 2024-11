Schnelles Ende statt Ende mit Schrecken

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Selten traf dieser Satz so zu, wie auf diese Bundesregierung. Mehrfach wurden sinnvolle Anliegen aus ideologischen Gründen oder purem Dilettantismus extrem schlecht umgesetzt. Bei zentralen Themen wie Migration, Wirtschaftsförderung und Energie setzte die Ampel fatalerweise auf die einst von Ex-Kanzlerin Merkel geprägte Politik der ruhigen Hand. In Berlin sah man zu, wie die deutsche Industrie aufgrund explodierender Energiepreise immer stärker unter Druck geriet. Statt Strom und Gas für die Wirtschaft mit Staatshilfen zu verbilligen, stieg man zudem übereilt aus der Atomkraft aus. Ohnehin ist es reine Symbolpolitik, wenn Deutschland kein russisches Gas mehr kauft, der Großteil der EU das jedoch weiterhin tut.



Deutschland nahm so viele Flüchtlinge wie kein anderes Land auf; zweistellige Milliardensummen für Sozialkosten fehlen in anderen Bereichen. Längst wissen die Kommunen nicht mehr, wie sie die Daseinsvorsoge finanzieren sollen. Doch aus ideologischen Gründen blockieren die Grünen eine wirksame Bekämpfung illegaler Migration. Die FDP wiederum weigert sich mit Verweis auf die aus Lindners Sicht heilige Schuldenbremse, nötige Gelder für Daseinsvorsorge, Integration und vor allem die Ankurbelung der Wirtschaft bereitzustellen. Selbst das arbeitgebernahe Institut der Wirtschaft fordert eine dreistellige Milliardensumme, um das Bildungssystem zu verbessern, den Investitionsstau in den Kommunen zu beseitigen und das marode Straßen- und Schienennetz auf Vordermann zu bringen.



Deutschland kann sich wegen der im internationalen Vergleich niedrigen Schuldenquote durchaus Geld leihen. Trotz allem: Es muss auch gespart werden, vor allem im Bereich Geflüchtete und Bürgergeld.



Natürlich hatte die Regierung auch Erfolge: die Erhöhung des Mindestlohns oder das für die Verkehrswende unerlässliche 49-Euro-Ticket.



Trotzdem war das Ampel-Aus überfällig. In einer Zeit, in der die Zahl der Feinde Europas und unseres exportabhängigen Wirtschaftsmodells mehr werden, braucht die Bundesrepublik eine starke Regierung. Die Union fordert aus gutem Grund schnellstmögliche Neuwahlen. Eine dann wahrscheinliche Große Koalition sollte sich rasch auf die nötigen Investitionsprogramme und die Aussetzung der Schuldenbremse, nötige Einsparungen und eine andere Migrationspolitik einigen.



Umso unverständlicher ist es, dass sich Kanzler Scholz so sehr an sein Amt klammert. Er will offenbar noch zwanghaft einen Erfolg für sich verbuchen – etwa mit einem Abbau der kalten Progression im Steuerrrecht. Eine Forderung indes, die auch die Union mitträgt. Doch auch für die Sozialdemokratie sollte gelten: Die Interessen des Landes sind wichtiger als die der Partei. (Tobias Lill)