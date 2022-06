Scholz begrüßt G7-Chefs auf Schloss Elmau

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntagmittag die Staats-und Regierungschefs der G7-Staaten in den bayerischen Alpen empfangen. Der SPD-Politiker begrüßte seine prominenten Gäste auf Schloss Elmau, Gemeinde Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf 1008 Meter Höhe am Fuß des Wettersteingebirges. Unmittelbar im Anschluss war die erste Arbeitssitzung geplant.

Zur G7 gehören sieben der wirtschaftsstärksten Demokratien der Welt: Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Außerdem nehmen an dem Gipfel EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil. Russland und der Wirtschaftsriese China gehören der G7-Gruppe nicht an. (till)