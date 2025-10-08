Politik

Die früheren CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer (links) und Erwin Huber sind mit dem Umgang von Markus Söder mit den Grünen nicht zufrieden. (Foto: dpa/Andreas Gebert)

08.10.2025

Seehofer und Huber kritisieren Söder

Die früheren CSU-Parteichefs halten den Umgang ihres Nachfolgers mit den Grünen für falsch

Die früheren CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer und Erwin Huber kritisieren Bayerns Ministerpräsident Markus Söders (CSU) für dessen harte Abgrenzung zu den Grünen. "Das gehört zu den strategischen Fehlentscheidungen in den letzten sieben Jahren", sagte Seehofer dem Magazin "Stern". "Die gesamte grüne Bewegung zu diskreditieren, ist falsch."

Huber sagte, die demokratischen Parteien müssten angesichts des Ansturms von rechts prinzipiell für eine Zusammenarbeit offen sein. "Es muss für die Union gelten: Die Brandmauer zur AfD muss betonhart stehen. Die Tür zu den Grünen darf nicht durch populistisches Bashing verschlossen bleiben, sondern muss für politische Optionen geöffnet werden, um in Bund und Land unsere Regierungsfähigkeit zu erhalten." Eine grüne Brandmauer sei deshalb politisch kurzsichtig und damit falsch. Vielmehr müsse diese zur AfD aufrechterhalten werden.

Die beiden ehemaligen CSU-Chefs halten offenbar auch nicht viel vom aktuellen Koalitionspartner. Huber hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder davor gewarnt, sich den ländlich geprägten Freien Wählern zu sehr anzupassen.

Besonders Erwin Huber findet schwarz-grüne Koalitionen sinnvoll. Darum besuchte er im September sogar extra eine Klausur der Landtags-Grünen. 
(dpa, rs)

