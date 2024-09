Söder: Anna Stolz ist stärkste Ministerin der Freien Wähler

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz ist aus der Sicht von Ministerpräsident Markus Söder das stärkste Kabinettsmitglied der Freien Wähler. Er wolle ihr mit dem Lob nicht schaden, aber er sei mit der Arbeit von Anna Stolz sehr zufrieden, sagte der CSU-Chef vor Journalisten bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Für ihn sei sie die stärkste Ministerin der Freien Wähler.



Söder hatte in der vergangenen Legislaturperiode auch den damaligen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) gerne ausdrücklich für dessen Arbeit gelobt. Die Arbeit im Kultusministerium gilt als besonders schwierig, da eine Vielzahl von Interessengruppen bei Problemen gerne und sehr schnell kontroverse Debatten auch in der Öffentlichkeit führt.



Die Freien Wähler sind aktuell mit vier Ministern im Kabinett vertreten: Neben Stolz sind dies Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Umweltminister Thorsten Glauber und Digitalminister Fabian Mehring.

Mehr Bewegung für Grundschulkinder

Grundschulkinder in Bayern sollen sich künftig täglich eine halbe Stunde bewegen müssen. Söder will dies für die Schulen in Bayern verpflichtend machen, wie er Teilnehmenden der Fraktionsklausur zufolge in seiner landespolitischen Grundsatzrede erklärte.



Welche Art der Bewegung dies sei, bleibe den Schulen überlassen. Söder will zudem mit einem eigenen Sportgesetz den Breiten- aber auch den Leistungssport fördern. (Marco Hadem, Michael Donhauser, dpa)