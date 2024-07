Söder bescheinigt Merkel zum 70. große Lebensleistung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bescheinigt Ex-Kanzlerin Angela Merkel zu deren 70. Geburtstag ungeachtet des Streits um die Migrationspolitik eine große Lebensleistung. "Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag - zu einer großen Lebensleistung an die bedeutendste lebende politische Persönlichkeit in Deutschland", sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur zu Merkels Geburtstag an diesem Mittwoch.



In der Migrationskrise in den Jahren 2015/2016 hatte es ein tiefes Zerwürfnis zwischen Merkel und dem damaligen CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer gegeben.

"Während Corona hat sich alles geändert"

Die CSU und Merkel hätten zu Beginn ein wechselhaftes Verhältnis gehabt - "das galt auch für mich", räumte Söder ein. Vor allem in der Migrationspolitik habe es doch große Differenzen gegeben. "Aber während der Corona-Pandemie hat sich bei mir alles geändert", sagte Söder, der Seehofer als CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident folgte.



Er habe "höchsten Respekt davor, wie Angela Merkel unser Land beschützt hat", erklärte Söder. "In jener Zeit hat sich ein starkes Vertrauensverhältnis entwickelt, wir konnten uns aufeinander verlassen."



Er fügte hinzu: "Und ich habe viel gelernt von ihr. Wir haben uns damals oft geschrieben", erinnert sich der bayerische Ministerpräsident. "Auf meine Fragen kamen häufig echte "Konfuzius-SMS", wie zum Beispiel: In der Ruhe liegt die Kraft." Die spätere Einladung an den Chiemsee Mitte Juli 2020 "war auch ein Dankeschön und eine Wiedergutmachung dafür, dass wir es ihr als CSU nicht immer leicht gemacht haben". (Jörg Blank, dpa)