Söder sagt Kabinetts-Pressekonferenz mit Aiwanger ab

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine geplante gemeinsame Pressekonferenz mit seinem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung kurzfristig abgesagt. Stattdessen wird Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) mit Aiwanger und Justizminister Georg Eisenreich (CSU) auftreten, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.



In der Einladung am Montag war noch Söder angekündigt worden. Gründe für die kurzfristige Absage wurden zunächst nicht genannt. (Marco Hadem, Christoph Trost, dpa)