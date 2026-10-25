In der CSU macht man sich zunehmend Sorgen, die Lufthoheit bei der einfachen Bevölkerung, der sogenannten Leberkäs-Etage, zu verlieren. Dies zeigte sich auch beim Parteitag der Christsozialen an diesem Freitag und Samstag.

Parteichef Markus Söder machte in seiner Rede eine klare Ansage an die eigene Partei: „Es reicht nicht nur bei Social Media über Jugend zu reden. Wir müssen schauen, wie das viele Gift, das eingestreut wird in das Grundwasser der Bevölkerung, wie wir damit umgehen können“, sagte er. Für Söder ist klar: „Wir brauchen nicht nur die Lufthoheit über den Stammtischen, es muss auch klar sein, dass es keine Fake-News in den WhatsApp-Gruppen gibt, die unser Land vergiften“.

Der Ministerpräsident fand auch deutliche Worte zur AfD. Dieser gelinge es aktuell, „Normalos in der Generation zwischen 30 und 50, zumindest im Moment, erfolgreich anzusprechen“. (BSZ)