Politik

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, steht beim Politischen Frühschoppen Gillamoos auf der Bühne. Das Gillamoos ist eines der größten und ältesten Volksfeste Niederbayerns und bietet traditionell einen politischen Schlagabtausch der Parteien. (Foto: dpa/Peter Kneffel)

08.09.2025

Söder warnt vor Übernahme Deutschlands durch die AfD

Die AfD ist in Umfragen ganz nah dran an der Union. Nach der Neuwahl hatten sich das viele in der Union anders vorgestellt. CSU-Chef Söder findet daher drastische Worte und hat eine Warnung parat

Angesichts des andauernden Umfragehochs der AfD hat CSU-Chef Markus Söder vor einer Regierungsverantwortung der Partei in der Zukunft gewarnt. "Lassen wir unser Land nicht auf den Leim gehen. Lassen wir unser Land nicht kaputt gehen. Ich sage Ihnen jetzt klar: Nein zu einer Übernahme Deutschlands und Bayerns durch die AfD", sagte der bayerische Ministerpräsident beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Generell sei die Freiheit in Deutschland "wackeliger denn je".

Möglicherweise erscheine manchen Leuten "mancher Punkt im Programm als ähnlich", so Söder. Bei der AfD sei die Geisteshaltung der Leute aber "eine komplett andere". Dort gebe es Rechtsradikale in zentraler Funktion, die "Heil Hitler in Bücher" schreiben würden, da gebe es "Russenfreunde ohne Ende" und einzelne Leute hätten gar für China spioniert.

Nicht umsonst würden viele AfD Mitglieder vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Ziel der AfD sei es, "zu spalten, zu schwächen und eine andere Form der Demokratie zu entwickeln". (dpa)
 

