Politik

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) steht während seines Besuchs auf der Insel Helgoland vor einer Vogel-Kolonie von Basstölpeln. (Foto: dpa/Frank Molter)

27.08.2025

Söder will auf jeden Fall wieder nach Helgoland kommen

Er fühlt seine Nähe und Liebe zu dieser Insel bestätigt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will auf jeden Fall Helgoland noch einmal besuchen. "Ich fühle meine Nähe und Liebe zu dieser Insel bestätigt und ich komme auch ganz sicher wieder", sagte der CSU-Chef gegen Ende seiner rund 19-stündigen Stippvisite auf Deutschlands einziger Hochseeinsel.

Er war auf Einladung von Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos) und der Tourismusdirektorin Katharina Schlicht angereist. Zuvor hatte er im Februar auf einer Veranstaltung erklärt, dass sowohl Sylt als auch Helgoland wegen der hohen Zahlungen Bayerns in den Länderfinanzausgleich eigentlich schon zum Freistaat gehören müssten. Beide Inseln gehören zu Schleswig-Holstein.

Söder: Spannendste Kultur- und Naturräume sind Nord und Süd

Er wisse jetzt um der Herausforderungen, die so eine Insel mit sich bringe, und er bewundere die Arbeit der Kommunalpolitiker sowie dieses Zusammenspiel von Natur und sanftem Tourismus, sagte Söder. "Ich bleibe dabei, die zwei spannendsten Kultur-, aber auch Naturräume sind Nord und Süd." Dort spüre man den Klimawandel viel stärker, sagte Söder und verwies auf die Küsten und die Alpen. "Deswegen ist der Alpen- und Küstenschutz eben auch Teil einer Klimaanpassungsstrategie, die wir machen müssen."

"Das Wasser wird wärmer, die Strömung ändert sich. Es gibt manchmal mehr, manchmal weniger Stürme", sagte der CSU-Chef. In den Alpen gebe es ähnliche Georisiken. Und deswegen sei bei den Klimaanpassungen gerade für solche Räume besonders viel Sorgfalt nötig. Mit Blick auf die Gastronomie sagte Söder, es gebe den Plan von Steuersenkungen, "weil tatsächlich die Preise so hoch, die Fachkräfte so wenig sind".

Er hoffe sehr, dass dabei alle Bundesländer mitmachten - auch Schleswig-Holstein. Schließlich lebe auch der Norden extrem vom Tourismus. "Ich hoffe, dass es eine Mehrheit im Bundesrat gibt."
(Markus Klemm, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Förderung privater PV-Anlagen abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!