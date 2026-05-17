Politik

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) drängt auf schnelle Reformen der schwarz-roten Koalition vor der Sommerpause. (Foto: dpa/Uwe Koch)

17.05.2026

Söder will Ruck und sieht Koalition unter Reformdruck

Steuern, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau: CSU-Chef Markus Söder fordert vor der Sommerpause ein großes Reformpaket. Endlose Verzögerungen hält er für den falschen Weg

Die Zeit drängt: Bis zur Sommerpause will die Koalition ein großes Reformpaket auf den Weg bringen. CSU-Chef Söder hält das für dringend notwendig.

CSU-Chef Markus Söder sieht die schwarz-rote Koalition unter Reformdruck. Die Bevölkerung und die Wirtschaft erwarteten einen tatsächlichen Ruck und einen Satz nach vorne, sagte Bayerns Ministerpräsident in der ARD-Sendung Caren Miosga. Er hält es für zwingend notwendig, dass bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket auf den Weg gebracht wird.

Die Spitzen der Koalition hatten als zentrale Themen Steuern, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau genannt. Doch bei der konkreten Umsetzung gibt es noch große Differenzen. Söder sprach von einem großen Paket, weil es Zeit- und Reformdruck gebe.

Söder fordert neues Bündnis für Arbeit

Die Koalition will Arbeitgeber und Gewerkschaften in den Reformprozess einbinden. Söder sagte, man brauche alle am Tisch. Er fände eine Art neues Bündnis für Arbeit gut.

Auf die Frage, ob die Koalition Rücksicht nehme auf die Landtagswahlen im Osten im Herbst, sagte Söder: Es wird nicht besser, wenn man Dinge, die man tun muss, endlos verschiebt. Nichts zu entscheiden sei in der jetzigen Situation die eindeutig schwächere und schlechtere Alternative.

Ich glaube, dass das für die Wahlen im Herbst eher sogar gewinnbringend ist, wenn man klarere Reformen beschließt.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnte es starke Zugewinne der AfD geben. (dpa)

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