Politik

10.04.2026

Soll die Kfz-Steuer abgesenkt werden?

Die Kfz-Steuer steht erneut zur Debatte: Es geht um Entlastung für Autofahrer und weniger Bürokratie. Während Markus Striedl (AfD) ein einfacheres System und niedrigere Abgaben fordert, will Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe die Steuer stärker am Klima- und Umweltschutz ausrichten.

JA

Von Markus Striedl, AfD-Landtagsabgeordneter

Das System ist bürokratischer Ballast. Wir fordern eine Bagatellgrenze von 50 Euro für Pkw. Wer darunter liegt, wird befreit. Das beendet den Irrsinn beim Zoll: Ein Steuerbescheid kostet die Verwaltung bis zu 15 Euro – bei Kleinstbeträgen ein absurder Aufwand! Motorräder sollten komplett steuerfrei gestellt werden; ihr Anteil am Aufkommen liegt nur bei 2 Prozent, während der Verwaltungsaufwand immens ist.

Die ideologische CO2-Komponente muss fallen. Gerechtigkeit bedeutet: Das Privileg für Elektroautos endet. Wer Straßen nutzt und abnutzt, muss dafür aufkommen. Eine Besteuerung nach Gewicht und Leistung (kW) für alle Antriebe sichert die Infrastruktur, ohne Verbrenner-Halter zu diskriminieren. Die Einbeziehung der über zwei Millionen E-Autos finanziert die Entlastung kleiner Pkw. Wer schwerere Fahrzeuge nutzt, zahlt mehr. Das ist technisch nachvollziehbar und für alle Bürger fair! 

NEIN

Von Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe

Eine pauschale Senkung der Kfz-Steuer wäre sozial ungerecht und klimapolitisch absurd, weil auch spritdurstige SUVs und Limousinen vergünstigt würden. Das sendet das völlig falsche Signal in der Klima- und Energiekrise. Stattdessen braucht es eine Reform der Kfz-Steuer: Ein Bonus-Malus-System muss kleine, effiziente E-Fahrzeuge belohnen und schwere Verbrenner stärker belasten.

Zudem sind von hohen Energiepreisen nicht nur Autofahrer betroffen. Auch Menschen ohne eigenes Auto zahlen über Lebensmittel- und Logistikkosten mit, würden bei einem Kfz-Steuer-Bonus aber leer ausgehen. Statt Milliarden mit der Gießkanne an Autohalter zu verteilen, braucht es zielgenaue Entlastungen und wirksame Maßnahmen für eine umweltverträgliche und bezahlbare Mobilität: ein günstiges Deutschlandticket, besseren ÖPNV und ein Tempolimit, um 4,7 Milliarden Liter Sprit einzusparen.

 

 

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