Politik

Seit dem 1. Mai gilt der Tankrabatt. Die Bundesregierung hat die Energiesteuer auf Benzin und Diesel bis Ende Juni gesenkt. Die Ersparnis soll bei rund 17 Cent pro Liter liegen. Doch die Preissenkung kommt nicht zu 100 Prozent bei den Autofahrerinnen und Autofahrern an. (Foto: dpa/Rene Traut Fotografie)

09.05.2026

Tankrabatt: Der Steuerzahler zahlt die Zeche

Was die Bundesregierung bislang unternommen hat, um die Spritpreise zu senken, hat bisher vor allem einer Gruppe genützt: den Mineralölkonzernen. Jetzt hat die Union eine drittes Entlastungspaket ins Spiel gebracht. Muss das sein? Ein Kommentar von Thorsten Stark

Als hätte man es nicht ahnen können: Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung zur Senkung der Spritpreise haben wenig bis gar nichts gebracht. Genauer gesagt: Den Autofahrerinnen und Autofahrern haben sie nichts gebracht. Die Mineralölkonzerne dagegen können sich über Mehreinnahmen freuen. Eben davor hatten viele Kritiker der Maßnahmen gewarnt.

Die Vorschrift, jeweils erst ab 12 Uhr erhöhen zu dürfen, ließ die Preise laut einer Studie nämlich im Tagesschnitt keineswegs sinken. Das Gegenteil war der Fall: Bei Benzin stellte die Studie einen besonders hohen Anstieg fest, um rund 6 Prozent. Auch die zweite Maßnahme, die Senkung der Mineralölsteuer um 16,7 Cent pro Liter Benzin und Diesel, kommt bisher nur bedingt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Die Literpreise sind zwar seit der Einführung am 1. Mai leicht gesunken – aber beileibe nicht im Umfang der Steuersenkung. Und das, obwohl der Rohölpreis seit Ende April gesunken ist. Heißt: Eigentlich müssten die Spritpreise deutlich niedriger ausfallen als 16,7 Cent pro Liter. Doch die Konzerne stecken den Gewinn lieber selbst ein – auf Steuerzahlerkosten.

Ein drittes Paket: Muss das sein?

Unglaublich: Trotzdem hat die Union jetzt ein drittes Entlastungspaket angekündigt. Es soll sich um gezieltere Maßnahmen für Mittelstand, Logistikbranche und Pendler handeln. Werden jetzt noch weitere Milliarden Euro ohne Nutzen versenkt? Angesichts des bisherigen Erfolgs der Maßnahmen kann einem als Steuerzahler schon angst und bange werden.

Dazu kommt: Nicht nur Autofahrerinnen und -fahrer leiden unter dem Iran-Krieg. Der Anstieg der Energiekosten wirkt sich auf viele andere Bereiche aus, wie der Anstieg der Inflationsrate zeigt. Lebensmittel etwa dürften bald auch viel teurer werden. Eine – zumindest vorübergehende – Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel würde mehr Menschen zugutekommen. Vorausgesetzt natürlich, dass der Staat der Lebensmittelindustrie bei der Preisgestaltung besser auf die Finger schaut als beim Sprit. 
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es höhere Prämien für freiwillige Syrien-Rückkehrer geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz