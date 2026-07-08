Politik

Nach den jüngsten Angriffen ist die Zukunft der Gespräche zwischen den USA und dem Iran ungewiss. (Foto: dpa/Beata Zawrzel)

08.07.2026

Trump über Waffenruhe mit Iran: "Ich denke, es ist vorbei"

Nach neuen Angriffen zwischen den USA und dem Iran sieht Donald Trump die Waffenruhe als beendet an. Ob die Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen fortgesetzt werden, ist unklar

Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist die Waffenruhe aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.

Trump war dort zunächst gefragt worden, ob die Waffenruhe beendet sei – und beim zweiten Nachhaken der Reporterin, ob die Waffenruhe und das Rahmenabkommen mit dem Iran nun Geschichte seien. Trump antwortete darauf: „Ich denke, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie sind Abschaum.“ Er halte es für reine Zeitverschwendung, sich mit Vertretern des Irans abzugeben. „Das sind Lügner“, schimpfte Trump.

Neue Angriffe verschärfen die Lage

Auf die Frage, ob seine Aussagen nun bedeuteten, dass Gespräche mit dem Iran nicht wieder aufgenommen würden, sagte Trump: „Das ist mir egal. Sie können reden, aber ich glaube, sie verschwenden ihre Zeit.“

In Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus hatte das US-Militär seit Mittwochnacht (Ortszeit) Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Irans Streitkräfte beschossen daraufhin US-Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Die Zukunft weiterer Verhandlungen bleibt nun unklar.

Verhandlungen ohne neuen Termin

Das US-Militär bombardierte nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele im Iran, unter anderem Luftabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen sowie mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden in oder nahe der Straße von Hormus. Iranische Medien berichteten von Explosionen in mehreren Provinzen an der Südküste. Mindestens ein Soldat der iranischen Flugabwehr wurde getötet.

Irans Revolutionsgarden teilten nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit, ihrerseits 85 Ziele in US-Militäreinrichtungen attackiert zu haben, darunter im Bereich der fünften US-Flotte vor Bahrain sowie auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait. Auch eine feindliche Drohne habe man abgeschossen.

Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen verständigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Ein konkreter Termin für weitere Verhandlungen ist derzeit nicht bekannt. (dpa)

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