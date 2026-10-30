Ungeklärte P-Frage: Der Kanzler hat's nicht im Griff

Wann hat ein Bundespräsident zuletzt mit irgendeiner Aussage für Aufsehen gesorgt? Man kann darüber streiten, ob nach der viel zitierten „Ruck-Rede“ von Roman Herzog aus dem Jahr 1997 noch etwas Substanzielles folgte. Ein intellektuell wie rhetorisch brillanter Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den blassen Amtsinhaber Steinmeier wäre da natürlich schön. Ob so eine Person gefunden wird, steht in den Sternen. Klar ist zurzeit vor allem eines: Kanzler Merz hat das Thema nicht im Griff. Mal wieder.



Es wäre nicht die erste Personalie, die Merz versemmelt, von inhaltlichen Fragen zu schweigen. So schaffte er es Ende 2025 nicht, seinen Wunschkandidaten als Chef der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung durchzusetzen. Auf die Idee, das im Vorfeld abzuklären und einzutüten, war Merz offenbar nicht gekommen. Und so wurde mit Annegret Kramp-Karrenbauer ausgerechnet eine Vertraute der einstigen Merz-Widersacherin Angela Merkel zur Stiftungsvorsitzenden gewählt.

Im Berliner-Politkosmos hat sich die Erwartung verfestigt, dass eine Frau anzutreten habe. Doch drei Viertel der Deutschen ist das egal



Jetzt also die Bundespräsidentenfrage. Erst ließ Merz die Debatte einfach laufen. Jetzt plötzlich pocht er auf das Vorschlagsrecht der CDU. Und brüskiert damit die Schwesterpartei CSU, die ihre Kandidatin Ilse Aigner durchsetzen will. Bis zur CDU-Präsidiumssitzung am 9. November sollen erste Pflöcke eingerammt sein. Woher soll bis dahin ein veritabler CDU-Kandidat oder eine Kandidatin kommen? Die nun eilig aus dem Hut gezauberte hessische CDU-Frau Ines Claus kennt kein Mensch.

Tatsächlich nützt die chaotisch wirkende Planung vor allem Aigner, die es mit ihrer geschmeidigen Art geschafft hat, SPD und Grüne für sich einzunehmen.



Im Berliner Politikbetrieb hat sich ohnedies die Erwartung verfestigt, dass eine Frau anzutreten habe. Während Umfragen ergeben, dass dies drei Viertel der Deutschen egal ist. Prominente SPD- und Grünen-Leute haben sich offen für Aigner ausgesprochen. Klar, denn eine Niederlage in der Präsidentenfrage würde den angezählten Kanzler weiter schwächen. Dem von Merz genervten Koalitionspartner SPD käme das gelegen. Seinen innerparteilichen Gegnern ebenfalls.

