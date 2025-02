Union liegt vorne, SPD historisch schlecht - AFD mit Rekordergebnis

Die Union liegt bei der Bundestagswahl laut Prognosen klar vorne. CDU und CSU kommen laut einer Erhebung von Infratest dimap auf 29 Prozent - 6,5 Prozent und damit mehr als ein Fünftel der Unionsstimmen würden demnach auf das Konto der Christsozialen gehen. Die SPD erleidet im Vergleich zur Wahl 2021 massive Verluste – und erreicht laut der Prognose 16 Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht die Union bei 28,5 Prozent und die SPD bei 16,5 Prozent – so oder so bedeutet dies für die Genossen das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl überhaupt.



Die Grünen liegen laut Infratest bei 13,5 Prozent. Die Linke kann demnach deutlich zulegen: Mit 8,5 Prozent wäre sie im Bundestag vertreten. Die FDP kommt laut Prognose auf 4,9 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf 4,7 Prozent. Beide müssen damit wegen der Fünfprozenthürde um den Einzug in den Bundestag bangen. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht beide bei etwa 5 Prozent.

Die Freien Wähler kommen laut Infratest bundesweit auf lediglich 1,2 Prozent. Ob es für eine Koalition aus Union und SPD reicht, ist derzeit damit völlig offen. Der Abend dürfte noch spannend werden. (till)