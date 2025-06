Unter anderem mit solchen B2-Bombern griffen die USA den Iran an. (Foto: dpa)

USA greifen mit Bomben in Iran-Krieg ein - Sorge vor Eskalation

Die Sorge vor einem großen Krieg wächst. Die USA haben in der Nacht drei Atomanlagen im Iran angegriffen. Präsident Trump erklärte, dass die Atomanlagen "komplett zerstört" worden seien. Strahlung ist laut der Internationalen Atomenergieagentur nicht ausgetreten. Der Iran schwört nach dem Angriff Vergeltung und sendet eine neue Raketensalve in Richtung Israels. Israel bombardiert weiter iranische Einrichtungen. Staaten in der Region fürchten ein Übergreifen des Krieges