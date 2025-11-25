Politik

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), sagt: "Das Wirken der AfD beschädigt den Standort Bayern und Deutschland." (Foto: dpa/Matthias Balk)

25.11.2025

Vbw-Chef Brossardt: Kein Austausch mit AfD-Vertretern

Für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft kommt ein Vorgehen, wie es jüngst der Verband der Familienunternehmer angekündigt hat, nicht infrage. Die Partei beschädige den Standort

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft will ihre Brandmauer zur AfD nicht aufweichen. "Als Wirtschaftsverband setzen wir uns mit niemandem an den Tisch, der rechte Parolen propagiert und vom Verfassungsschutz beobachtet wird", sagt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Die vbw lehne "jedweden fachlichen und persönlichen Austausch mit Vertretern der AfD ab". Dies sei in den Gremien des Verbands einstimmig verabschiedet worden "und an dieser Linie halten wir ohne "Wenn und Aber" fest".

Man kenne die Positionen der AfD, sagt Brossardt. "Die Partei ist Gegner unseres international ausgerichteten Wirtschaftsmodells, auf dem unser Wohlstand beruht." Mit ihr drohe wirtschaftspolitisch "ein Rückfall in nationalstaatliches Denken sowie Propaganda gegen die EU und den Euro". Zudem seien "die prorussischen Stellungnahmen namhafter Vertreter der Partei sowie die AfD-Vorstellungen zur Energie- und Sozialpolitik, zum Beispiel zur Rente, meilenweit von unseren Überzeugungen entfernt. Sie schaden der Wirtschaft und sind für uns inakzeptabel."

Grundsätzlich warnt Brossardt: "Das Wirken der AfD beschädigt den Standort Bayern und Deutschland. Polarisierung, rechte Gesinnung und die insgesamt verfehlte politischen Schwerpunktsetzung schrecken ausländische Investoren und Fachkräfte ab."

Verband der Familienunternehmer hatte AfD eingeladen

Der Verband der Familienunternehmer hatte jüngst für Aufsehen gesorgt, weil er zu seinem Parlamentarischen Abend im Oktober erstmals auch Vertreter der AfD eingeladen hatte. Die Präsidentin des Verbands, Marie-Christine Ostermann, hatte dem "Handelsblatt" gesagt, das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei Anfang Oktober aufgehoben worden. Die Partei müsse inhaltlich gestellt werden. 

In einem Statement auf der Seite des Verbands der Familienunternehmer heißt es dazu: "Empörung allein hat sich als politische Strategie erschöpft." Die AfD wachse trotz Brandmauer. "Jetzt hilft nur noch die Auseinandersetzung mit den Inhalten der AfD, jenseits von schlichten Kategorisierungen in "gut" und "böse"." Dort heißt es allerdings auch: "Wir Familienunternehmer wollen keine Regierung mit AfD-Beteiligung." Das Weltbild der Partei passe nicht "zu unserer freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Grundüberzeugung". Mit einem Andersdenkenden zu diskutieren, "heißt nicht seine Positionen zu akzeptieren. Reden heißt nicht zusammenarbeiten." (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die geplante Musterung aller jungen Männer sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz