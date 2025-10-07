Vor Autogipfel: Merz und Söder wollen Verbrennerverbot kippen - Grüne dagegen

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisiert vor dem "Autogipfel" den Kurs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). "Merz bremst mit seinem rückwärtsgewandten Kurs die deutsche Autoindustrie aus", sagte Dröge der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Während weltweit der E-Antrieb Fahrt aufnimmt, treten deutsche Hersteller auf der Stelle." Die ständigen Debatten über den richtigen Zeitpunkt für den Umstieg auf E-Mobilität schadeten der Industrie.

Merz will das in der EU geplante Verbot von neu zugelassenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ebenso wie die CSU und ihr Parteichef Markus Söder ab 2035 kippen. Es gehe um Technologieoffenheit. Aus der SPD aber kommt Widerstand. An einem Treffen am Donnerstag im Kanzleramt zur Lage der kriselnden Autobranche nehmen neben mehreren Bundesministern Vertreter von Bundesländern, der Autoindustrie sowie von Gewerkschaften teil.

Dröge sagte: "In China rollen längst millionenfach die E-Autos vom Band - hierzulande drohen die Hersteller den Anschluss zu verlieren. Dabei steigt auch bei uns die Nachfrage nach Elektroautos stetig. Jetzt braucht es klare Leitplanken, Programme wie Social Leasing, die E-Autos auch für Menschen mit kleinerem Geldbeutel zugänglich machen, und einen entschlossenen Ausbau der Ladeinfrastruktur, besonders im ländlichen Raum."(dpa/till)

