Erstmals seit September: Union überholt AfD in Insa-Umfrage

In einer am 28. Februar veröffentlichten repräsentativen Erhebung von Insa liegen CDU und CSU bei 26 Prozent – die AfD kommt auf 25 Prozent. Die Union hat sich im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt verbessert – die Zustimmungswerte für die AfD bleiben dagegen unverändert. Letztmals hatte die Union bei Insa in einer Umfrage Anfang September vor der der AfD gelegen, jüngst waren die Christdemokraten und Christsozialen immerhin wieder mit der AfD gleichgezogen.

Die SPD würde, wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären, den Angaben zufolge weiterhin auf 16 Prozent der Stimmen kommen Die Grünen liegen bei 11 Prozent, die Linke kommt der Erhebung zufolge auf 10 Prozent. FDP und BSW würden den Einzug in das Parlament mit jeweils 3 Prozent verpassen.

Das Institut befragte rund 1200 Wahlberechtigte. Umfragen unterliegen Schwankungen und sind nicht exakt. (till)