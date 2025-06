Wahlumfrage: Union wieder deutlich vor der AfD

Gute Nachricht für CDU und CSU: Im neuen ARD-Deutschlandtrend klettert die Union in der Sonntagsfrage auf 29 Prozent und nähert sich damit wieder der 30-Prozent-Marke. Sie vergrößert so den Abstand zur in Teilen rechtsextremen AfD erheblich.

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union demnach zwei Prozentpunkte besser abschneiden im Vergleich zum letzten Deutschlandtrend Anfang Mai. Die AfD liegt unverändet bei 23 Prozent, die SPD verliert einen Prozentpunkt und rangiert bei 15 Prozent. Die Grünen können leicht um einen Prozentpunkt auf 12 Prozent zulegen.

Merz legt bei der Beliebtheit zu

Weiterhin deutlich über der Fünfprozenthürde liegt laut dem "BR" die Linke mit 9 Prozent. Sie verzeichnet ein Minus von einem Prozentpunkt. Die FDP und das BSW würden mit jeweils 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen.

Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit bestimmten Politikern hat die Umfrage einen klaren Sieger: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Mit der politischen Arbeit des Genossen sind nach "BR"-Angaben 61 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kann hier im Vergleich zu Anfang April jedoch um 14 Prozentpunkte zulegen – auf einen Zufriedenheitswert von 39 Prozent.(BSZ/till)