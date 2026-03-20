Politik

Die Zugkontrollen haben nach einem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter abgenommen. Viele Bahnbeschäftigte haben Angst. (Foto: dpa/ZB, Peter Gercke)

20.03.2026

Weniger Zugkontrollen nach tödlicher Attacke: Einladung zum Schwarzfahren

Seit dem Tod eines Zugbegleiters wird weniger kontrolliert – es braucht aber andere Lösungen für mehr Sicherheit

Nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter will die Deutsche Bahn die Sicherheit ihrer Beschäftigten verbessern. Neben der Ausstattung mit Body-Cams, mehr Personal und mehr Schulungen sollen auch veränderte Kontrollen helfen. So steht es dem Personal in Regionalzügen seit 1. März frei, ob es zusätzlich zu den Tickets auch die Ausweise kontrolliert. Das hat aber offenbar dazu geführt, dass insgesamt weniger kontrolliert wird.

Statistiken dazu gibt es keine. Doch nach Erfahrungen des Fahrgastverbands Pro Bahn Bayern ist die Zahl der Kontrollen in einzelnen Bereichen zurückgegangen. Das deckt sich mit eigenen Beobachtungen in Regionalbahnen auf der Strecke zwischen Ingolstadt und München sowie Berichten von Zugbegleitern etwa jüngst in der SZ. Die Angst ist groß beim Bahnpersonal. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage der Eisenbahngewerkschaft EVG. Demnach spielt ein Drittel aller Beschäftigten mit dem Gedanken zu kündigen – sollte sich die Situation nicht verbessern.

Klar ist: Weniger Kontrollen können auf Dauer keine Lösung sein. Viele würden womöglich gar kein Ticket mehr lösen. Eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigte vor Kurzem, dass die Zahl der erwischten Schwarzfahrer in den vergangenen Jahren ohnehin stetig nach oben gegangen ist.

In anderen Ländern kommt man ohne Ticket gar nicht zum Bahnsteig, etwa in den Niederlanden. So lassen sich viele Eskalationen im Zug verhindern. Doch bei der Bahn hält man davon nichts: „Der Bahnverkehr ist in Deutschland ein offenes System“, teilt ein Sprecher mit. Auch Marco Kragulji, Landesvorsitzender von Pro Bahn, ist dagegen: zu teuer, ineffektiv und nicht flächendeckend umzusetzen, lautet sein Fazit.

Die Bahn und der Fahrgastverband setzen ihre Hoffnungen auf die Verkehrsministerkonferenz Ende März, bei der weitere Sicherheitsmaßnahmen im Mittelpunkt stehen. Um Zugangssperren an den Bahnsteigen wird es dabei nicht gehen. (Thorsten Stark)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es auf Internetplattformen eine Klarnamenpflicht geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz