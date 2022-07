Zahl der Corona-Patienten in Bayerns Kliniken wächst

Die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Corona-Infizierten im Freistaat ist in den vergangenen sieben Tagen um ein Fünftel stark angestiegen. Die Zahl der hospitalisierten Corona-Patienten steigt seit Mitte Juni deutlich. Dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge wurden in Bayern in den sieben Tagen bis zum 12. Juni insgesamt 928 hospitalisierte Corona-Fälle gemeldet . Das sind 20,4 Prozent mehr als noch in der Vorwoche.

Die Zahl der auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser eingelieferten Personen ist dagegen relativ stabil. Zuletzt wurden rund 160 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit mit 790,9 über dem bundesweiten Durchschnitt. (till)