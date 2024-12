Zehn Cent pro Kubikmeter: Koalition einig über Wassercent

Grundwasser läuft aus einem Schlauch, der per Pumpe an einen Grundwasserbrunnnen angeschlossen ist, in einem Gewächshaus in eine Gießkanne. Wer in Bayern Grundwasser entnimmt oder verbraucht, soll künftig eine Abgabe von einheitlich zehn Cent pro Kubikmeter dafür bezahlen müssen. Es gibt aber auch Ausnahmen. (Foto: dpa/Sebastian Gollnow)