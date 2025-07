Zehn Fragen an: Emmi Zeulner, CSU-Bundestagsabgeordnete aus Oberfranken

1 Welche kleinen Dinge des Alltags können Sie glücklich machen?

Ein guter Kaffee mit viel Milch am Morgen und gemeinsam mit meiner Tochter frühstücken.



2 Wie motivieren Sie sich, wenn mal alles schiefläuft?

Ich erinnere mich an eines meiner Lieblingszitate: „Ist der Tag nicht dein Freund, ist er dein Lehrer.“



3 Welche menschliche Eigenschaft fordert Ihnen am meisten Respekt ab?

Courage – im Kleinen wie im Großen.



4 Gibt es für Sie noch einen großen unerfüllten Lebenswunsch? Welchen?

Mit meiner Tochter ein Taylor-Swift-Konzert besuchen.



5 Wie entspannen Sie sich nach einem langen Arbeitstag?

Den Herrgott um Gerechtigkeit bitten und dann schlafen.



6 Ihre Lieblingslektüre?

Handbuch des Kriegers des Lichts von Paulo Coelho.



7 Welchen Luxus gönnen Sie sich hin und wieder?

Einmal im Jahr fahre ich für ein paar Tage an meinen Sehnsuchts- und Herzensort Meran.



8 Wie stellen Sie sich einen perfekten Urlaub vor?

Sonne, Berge, viel Natur und Familie.



9 Was würden Sie einem jungen Menschen gern mit auf den Weg geben?

Nutzt eure Talente, hört auf euer Herz.



10 Welche Persönlichkeit aus Ihrem Umfeld hat Sie am meisten beeindruckt?

Eine junge Gemeinderätin, die für andere Menschen und ihre eigene Überzeugung eingestanden ist – gegen das Establishment.