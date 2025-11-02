Politik

Jürgen Kühling (54) ist ein gefragter Experte für öffentliches Recht. Bis 2024 war er auch Vorsitzender der Monopolkommission des Bundes, die Wettbewerbsverhältnisse in Deutschland beobachtet. (Foto: Monopolkommission/Haselbeck)

02.11.2025

"Zu viele Sendungen haben keinen Mehrwert"

Medienrechtsexperte Jürgen Kühling im Gespräch über die Mängel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Klage einer Beitragszahlerin und den Umgang mit der AfD

Seit Jahren fordert der Jurist Jürgen Kühling von der Universität Regensburg den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, sein Programm stärker von den Privatmedien abzugrenzen. Ein Gerichtsurteil erhöht nun den Druck zu Reformen. Gut so, findet Kühling. 

BSZ: Herr Kühling, schauen wir mal ins aktuelle Fernsehprogramm von ARD und ZDF: Was ist der Mehrwert von Sendungen wie Rote Rosen, SOKO Köln, Die Küchenschlacht oder Die Heiland, einer Anwaltsserie?
Jürgen Kühling: Darauf weise ich schon seit Jahren hin: Es gibt zu viele Sendungen, die keinen spezifischen Mehrwert gegenüber dem privaten Rundfunk haben, und zwar in allen Bereichen. Die tausendste Krimiserie, die nach 08/15-Schema abgenudelt wird, braucht es sicher nicht. Doch gerade an solchen Sendungen herrscht ein totales Überangebot.

BSZ: Im Rahmen der Reformdiskussionen des Medienstaatsvertrags wurde auch eine Begrenzung des Sportbudgets von ARD und ZDF auf 5 Prozent des Gesamtbudgets erwogen, was immer noch viel ist. Braucht es das?
Kühling: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) soll ruhig Sport übertragen, wenn auch Sport gezeigt wird, der sich im Privatfernsehen nicht so verkauft. Der Frauenfußball ist sicher auch durch die Übertragungen im ÖRR beflügelt worden. Entscheidend ist, dass man sich über jedes einzelne Programmelement Gedanken macht: Warum brauchen wir das gerade im ÖRR? Sind hier die Pflichtbeiträge sinnvoll eingesetzt? Und da fallen für mich viele Programme von vornherein aus.

BSZ: Wo sehen Sie den Mehrwert in der Unterhaltung?
Kühling: Ein gutes Beispiel ist die Serie Babylon Berlin, eine Kooperation der ARD mit einem privaten Anbieter: Da wird ein historisch und gesellschaftspolitisch relevantes Thema, das Aufkommen des Nationalsozialismus, in ein publikumswirksames Format gegossen. Es geht darum, ein Bildungsfernsehen zu produzieren, das alle Schichten erreicht. Qualität und Anspruch heißt nicht Professoren-TV.

BSZ: Und im Bereich Information?
Kühling: Da ist der Mehrwert natürlich am leichtesten zu schaffen: indem man dafür sorgt, dass ein flächendeckendes Informationsnetzwerk da ist, man viel Mühe auf qualitätsorientierte Recherche legt und Diskurse anstößt. Im Einzelfall kann man natürlich darüber streiten, ob das gelingt oder nicht.

BSZ: Wie beurteilen Sie die Reformbereitschaft des ÖRR? Die vorgesehene Streichung mehrerer TV-Sparten- und Radiosender war ja auch eine Vorgabe von außen, durch die Länder.
Kühling: Es ist definitiv zu langsam und zu wenig. Die Beharrungskräfte sind zu groß. Insofern bedarf es weiteren Drucks von außen. Bei einzelnen Akteuren und Sendern ist die Erkenntnis vorhanden, dass signifikante Einsparungen, Umschichtungen und Fokussierungen notwendig sind, aber das hat sich noch nicht so richtig in Entscheidungen materialisiert.

BSZ: Statt weitere Sparkonzepte vorzulegen, haben die Sender gegen das Einfrieren des Beitrags geklagt. Sagt das nicht alles?
Kühling: Ja, man hofft wieder auf Schützenhilfe vom Bundesverfassungsgericht. Das hat traditionell den Fokus stärker auf die Rechte des ÖRR gelegt als auf die Pflichten. Eine Bestands- und Entwicklungsgarantie, eine finanzielle Absicherung und die Unabhängigkeit von der Politik sind alles sehr wichtige Dinge. Aber es fehlt, mit gleicher Verve zu skizzieren, was der ÖRR dafür leisten muss.

"Pluralismus heißt nicht, häufiger verfassungsfeindlichen Positionen Gehör zu schenken."

BSZ: Das Bundesverwaltungsgericht hat nach Klage einer Beitragszahlerin jetzt erstmals festgestellt: Die zwangsweise Zahlung des Rundfunkbeitrags ist an eine vielfältige, ausgewogene und staatsferne Berichterstattung gekoppelt. Wird jetzt eine Klagewelle auf den ÖRR zukommen?
Kühling: Den Auftrag einer gewissen gerichtlichen Kontrolle zu unterwerfen, finde ich begrüßenswert, weil es den Druck für Reformen erhöhen wird. Ich glaube aber nicht, dass jetzt die Verwaltungsgerichte Programmentscheidungen im Detail hinterfragen werden. Im besten Fall wird eine heilsame Auseinandersetzung damit kommen, was der spezifische Beitrag des ÖRR zum Pluralismus ist.

BSZ: Dessen Vielfalt, Ausgewogenheit und Staatsferne werden zunehmend infrage gestellt. Zuletzt blamierte sich der NDR, als er sich von der konservativen Moderatorin Julia Ruhs trennte, die aber gleichzeitig für den BR in der gleichen Sendung weitermachen darf. Ist das nicht Wasser auf die Mühlen derer, die dem ÖRR eine linke Schlagseite attestieren?
Kühling: Ich würde mich ungern zu Einzelfällen einschließlich der Fragen zur journalistischen Sorgfaltspflicht äußern. Aber sicher gibt es die Verpflichtung, eine Ausgewogenheit im Programm zu haben. Und da muss der ÖRR kritisch reflektieren, ob bestimmte Positionen fair und ausgewogen dargestellt werden. Finden konservative Positionen, die fest auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen, genügend Raum? Das würde ich aber trennen wollen von der Frage, wie mit der AfD umgegangen wird, ein rechtsextremistischer Verdachtsfall beziehungsweise eine gesichert rechtsextreme Partei.

BSZ: Die AfD ist aktuell die größte Oppositionspartei im Bundestag, im Osten Deutschlands sogar vielerorts die stärkste Partei, wird aber seltener als andere in Talkshows eingeladen, wie eine Untersuchung des Spiegel zeigt. Sollen die AfD-Positionen im ÖRR einfach ignoriert werden?
Kühling: Pluralismus heißt nicht, häufiger verfassungsfeindlichen Positionen Gehör zu schenken. Die AfD sollte eher wieder versuchen, raus aus der rechtsextremen Ecke zu kommen.

BSZ: In den Programmen und parlamentarischen Anträgen der AfD gibt es einige Positionen, die so auch von anderen Parteien rechts der Mitte stammen könnten. Wieso werden nicht einfach die Vertreter dieser Positionen häufiger eingeladen?
Kühling: Der Umgang mit einer Partei, die in Teilen einfach eine konservative Politik verfolgt, die man so oder so sehen kann, aber auch in Teilen eine Politik verfolgt, die eine Gefahr für unsere demokratische Grundordnung ist, ist eine große Herausforderung. Das ist auch für den ÖRR eine sehr schwierige Gratwanderung: einerseits keine politische Partei zu diskriminieren, andererseits keinen verfassungsfeindlichen Positionen Vorschub zu leisten.

BSZ: Man muss nicht lange suchen, um im Netz unzählige Beispiele von Verfehlungen oder vermeintlichen Verfehlungen des ÖRR zu finden. Der ÖRR nimmt das stumm hin. Ist er selbst nicht von seinem Tun überzeugt?
Kühling: Das beste Marketing, das der ÖRR machen kann, ist, auf den Reformbedarf zu reagieren. Heißt: in einigen Bereichen zurückzufahren und in anderen dafür umso innovativer und ansprechender zu sein. (Interview: Thorsten Stark)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die praktische Führerscheinprüfung verkürzt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!