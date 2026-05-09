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Eine Comic-Ausstellung widmet sich Filip Raifs "Sudetenlove". (Foto: Filip Raif)

09.05.2026

Das Schmuckstück: Filip Raifs Graphic Novel "Sudetenlove"

Endlich gibt es eine deutsche Übersetzung der gefeierten Graphic Novel "Sudetenlove". Eine neue Ausstellung widmet sich dem Werk von Filip Raif

Ende der 1930er-Jahre: Das Sudetenland gleicht einem Pulverfass. Angefacht aus Deutschland, können die nationalen Spannungen in den tschechoslowakischen Grenzgebieten jeden Moment zu einer Eskalation mit ungewissem Ausgang führen. Da lernen sich Hedwig, ein deutsches Mädchen, und Fritz, ein Junge aus einer deutsch-tschechischen Familie, beim Skifahren kennen und verlieben sich schnell ineinander. Hedwigs Vater schickt sie jedoch nach Belgien zu einer Tante. Fritz sieht keine andere Wahl: Er wird ihr folgen – auf dem Fahrrad.

Filip Raifs Graphic Novel Sudetenlove (Helvetiq, 2026, übersetzt von Katharina Hinderer) erzählt – in dezent gedämpften Farben und inspiriert von wahren Begebenheiten – die Geschichte einer ersten großen Liebe sowie auch einer Region, deren Schicksal durch die zahlreichen Wendungen des 20. Jahrhunderts bestimmt wurde. Kritikerinnen und Kritiker heben vor allem die bewegende Verbindung einer Liebesgeschichte mit der komplexen Geschichte der deutsch‑tschechischen Beziehungen hervor. 

Besonders gelobt werden die klaren, poetischen Zeichnungen Filip Raifs, die der Graphic Novel trotz einfacher Bildsprache große emotionale Tiefe verleihen. 

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Landschaft, die die Liebenden umgibt. Alles wird von Raif feinfühlig eingefangen – ganz gleich, ob es sich um natürliche, städtische oder seelische Räume handelt. Oft geschieht dies so eindringlich, dass die Landschaft aufhört, eine bloße Kulisse darzustellen, und stattdessen in den Vordergrund tritt. 

Filip Raif, 1973 geboren in Jeseník/Freiwaldau im Altvatergebirge, ist Illustrator und Grafikdesigner. Er studierte an der Prager Akademie für Kunst, Architektur und Design. In seinem Werk verarbeitet er die Geschichte seiner Heimatregion auf spielerische Art und mit oft mystifizierenden Elementen. Sudetenlove (Originalausgabe: Labyrint 2023) ist seine erste Graphic Novel. Er lebt und arbeitet in Jeseník.  

Zu sehen ist die Ausstellung bis 29. Mai 2026 im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, Montag bis Freitag von jeweils 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach München wandert die Ausstellung dann weiter in Richtung Oberpfalz, wo sie im Foyer der Universitätsbibliothek in Regensburg gezeigt wird. Im Herbst folgt eine Präsentation im oberfränkischen Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale. (BSZ)

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