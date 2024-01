Heimatforschung neu gedacht

Helen erzählt – lebendige Briefe

Auf dem Tisch im Digitalladen, in der Fußgängerzone von Aschaffenburg, liegen ausgebreitet und übereinander Briefe, Fotos, Dokumente und Zeitungsauschnitte. Sie betreffen die jüdische Familie Solinger-Strauß, genauer vor allem Helen Feingold und Ulrike Weißhaar. Im Herbst 1994 war es zwischen den beiden Frauen zu einem ers­ten Kontakt gekommen, als Helen Feingold das Familiengrab in Aschaffenburg instand setzen ließ. Es war ihr vor allem wichtig, dass die Daten der Großmutter ergänzt würden: Diese war am 31. März 1943 in Theresienstadt umgekommen – so hatte der Historiker Peter Körner recherchiert. Bereits in ihrem ersten Brief berichtet die 1924 geborene Helen Feingold auf Nachfrage von Ulrike Weißhaar von den letzten Jahren ihrer Familie in Würzburg und Aschaffenburg.

Ende April 1941 war es Helen Feingold, gebürtige Strauß, mit ihren Eltern und ihrer Schwes­ter als eine der letzten jüdischen Bürger*innen Aschaffenburgs (sie waren 1939 von Würzburg umgezogen) gelungen, die Stadt zu verlassen. „Dieser eher knappe Briefverkehr zu einem zunächst geschäftlichen Belang war der Beginn eines intensiven, inspirierenden und empathischen Briefwechsels zwischen meiner mütterlichen New Yorker Freundin und mir. Ungefähr 45 Briefe und mindestens halb so viele üppig beschriebene Karten aller Art und zu den unterschiedlichsten Anlässen gingen in beinahe 30 Jahren zwischen uns hin und her. Es gab zudem zahlreiche Besuche über den Atlantik.“ So schreibt Ulrike Weißhaar in ihrem in Heimathub veröffentlichten Artikel.

Ulrike Weißhaar ist seit 2001 Stadtführerin in Aschaffenburg und spezialisiert auf das jüdische Leben in der Stadt. Zunächst interessierte sie privat, von einer Zeitzeugin das Leben in den Jahren der NS-Diktatur zu erfahren. Die Materialmenge, die sich im Laufe der Jahre darüber angesammelt hatte, und die niemals endende Brisanz des Themas ließen sie aktiv werden und nach Möglichkeiten zur Veröffentlichung suchen. Auch der Umstand, dass Helen Feingold mittlerweile sehr betagt und krank ist, trugen wohl zu dem Entschluss bei, das Schicksal der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Beispielhaft stellen wir hier zwei Projekte in Verbindung zum Heimat­hub vor. Die Geschichte der jüdischen Familie Solinger-Strauß wird in einer Veröffentlichungsreihe von Ulrike Weißhaar direkt im Heimathub dokumentiert. Eine Veröffentlichung zur Geschichte des Kahlgrunds als Grenzregion von Lina Schröder wiederum ist ein Kooperationsprojekt unterschiedlicher Akteure aus der Region. Die Buchveröffentlichung im Winter 2023/24 wird im Netzwerk des Heimathubs begleitet.

Über einen Zeitungsartikel ist Weißhaar auf das Projekt Heimathub aufmerksam geworden. So kam sie mit ihren gesammelten Dokumenten in den Digitalladen, den Ankerpunkt des Projekts in Aschaffenburg, um dort das Vorgehen zu besprechen. Helen Feingold, beziehungsweise Strauß, ist in Aschaffenburg keine Unbekannte. Sie hat dem dortigen jüdischen Museum ihren originalen Fluchtrucksack von 1941 überlassen: Dieser hatte sie einst von Aschaffenburg über Frankreich nach Bilbao (Nordspanien), von Bilbao über Vigo (Galicien, Nordwestspanien) nach Havanna (Kuba) und von dort schließlich am 3. Juli 1941 nach Ellis Island, New York, begleitet. Sie hatte ihn als einziges Gepäck mitnehmen dürfen auf dieser abenteuerlichen Flucht mit der Familie. An prominenter Stelle in einer Vitrine des jüdischen Museums steht der Rucksack für die Aufgabe, die Helens Lebenszweck wurde: „Er mahnt und er ist ein Zeuge! Wenn man ihn zum Sprechen bringt – dann kann er auch viel erzählen…“, liest man in Weißhaars Heimathub-Beitrag.

Ulrike Weißhaar will in mehreren Artikeln die Geschichte der Familie Solinger-Strauß, die Geschichte von Helen Feingold und der Freundschaft mit ihr erzählen. Es ist ihr wichtig, das Leben der jüdischen Familien unter dem NS-Regime in der Stadt Aschaffenburg zu dokumentieren ... (Anna Hein-Schwesinger)

