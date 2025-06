US-Konzern will klimaneutral werden: Amazon bestellt 5000 elektrische Mercedes-Vans

Der US-Onlinehändler Amazon bestellt rund 5.000 elektrische Lieferwagen bei Mercedes-Benz. Das teilten die beiden Unternehmen mit. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge soll in Deutschland eingesetzt werden, die übrigen in vier weiteren europäischen Ländern: Österreich, Frankreich, Italien und Großbritannien. Laut Amazon sollen die Elektro-Vans mehr als 200 Millionen Pakete pro Jahr ausliefern können.



Nach Angaben von Mercedes-Benz ist das der bisher größte Einzelauftrag für Elektrofahrzeuge des Stuttgarter Autoherstellers. Amazon hatte bereits 2020 einmal 1.800 elektrische Mercedes-Lieferfahrzeuge geordert. Der US-Konzern hat sich im vergangenen Jahrzehnt CO2-Neutralität bis zum Jahr 2040 verordnet, Mercedes schloss sich dieser "Climate Pledge"-Initiative 2020 an.



US-Präsident Donald Trump lehnt Klimaschutzmaßnahmen ab und hatte in einer seiner ersten Amtshandlungen erneut den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet. Viele US-Unternehmen haben unter Trump zuletzt Programme etwa zur Förderung der Diversität eingeschränkt.

(Carsten Hoefer, dpa)