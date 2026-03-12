Wirtschaft

An der Pumpstation der Gastransportleitung "Augusta“ drehen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Matthias Jenn (links), Geschätfsführer des Pipelinebetreibers Bayernets, an einem Regler. Die fast 41 Kilometer lange Gasfernleitung von Wertingen nach Kötz soll die Erdgasversorgung in Bayern und Baden-Württemberg verbessern. Die Pipeline wird so gebaut, dass sie später auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Die Gesamtinvestitionen betragen rund 180 Millionen Euro. (Foto: dpa, Stefan Puchner)

12.03.2026

40,5 Kilometer lange Gaspipeline in Schwaben: bereit für Wasserstoff

Eine neu gebaute Gaspipeline in Schwaben soll die Energieversorgung in Süddeutschland verbessern. Die insgesamt 40,5 Kilometer lange Leitung ermögliche, neue Gaskraftwerke sowie Baden-Württemberg an die Gasspeicher im südbayerischen und Salzburger Raum anzubinden

Eine neu gebaute Gaspipeline in Schwaben soll die Energieversorgung in Süddeutschland verbessern. Die insgesamt 40,5 Kilometer lange Leitung ermögliche, neue Gaskraftwerke sowie Baden-Württemberg an die Gasspeicher im südbayerischen und Salzburger Raum anzubinden, teilte der Betreiber, die Bayernets GmbH, mit. Die bereits im Dezember in Betrieb genommene Pipeline wurde nun offiziell eröffnet. Später soll sie einmal auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Das Unternehmen hat rund 180 Millionen Euro investiert. Die unterirdisch verlegte Leitung läuft von Kötz im Landkreis Günzburg bis Wertingen im Landkreis Dillingen an der Donau. Nach den Bauarbeiten würden noch Rekultivierungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei handelt es sich um Arbeiten, um die für die Verlegung der Leitung in Anspruch genommenen Flächen für die künftige landwirtschaftliche Nutzung wieder herzustellen.

Schon für Wasserstoff vorbereitet

Die Stahlröhre wurde parallel zu einer bereits bestehenden Gasleitung verlegt. Der Bau einer zweiten Leitung sei nötig gewesen, um die zukünftige Energienachfrage zu decken, erläuterte das Unternehmen. Die Verbindung sei wichtig für mehr Netzstabilität und eine sichere Gasversorgung in Süddeutschland. "Die Weiterentwicklung der Gasinfrastruktur ist ein zentraler Baustein für die Energieversorgung folgender Generationen", sagte Bayernets-Geschäftsführer Matthias Jenn.

Die "Augusta" genannte Gastransportleitung soll nicht nur für Erdgas als Brückentechnologie nutzbar sein. Die Leitung wurde "H2-ready" konstruiert. Dies bedeutet, dass sie in Zukunft auf den Transport von Wasserstoff umgestellt werden kann. Wasserstoff soll ein wichtiger Energieträger nach dem fossilen Zeitalter werden.
(Ulf Vogler, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es einen staatlichen Tankrabatt geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz