Wirtschaft

Mit einem neuen Familienticket will die Deutsche Bahn Reisen in den Sommerferien günstiger machen – bis zu fünf Personen sollen bundesweit zum Festpreis fahren können. (Foto: dpa/Arnulf Hettrich)

12.05.2026

Bahn bringt Familienticket zum Pauschalpreis

Bis zu fünf Personen können für 100 Euro durch Deutschland reisen. Das Angebot gilt in den Sommerferien und richtet sich an Familien, die wegen steigender Reisepreise umplanen mussten

Die Deutsche Bahn will in der Sommerferienzeit Familientickets zu einem Festpreis von knapp 100 Euro anbieten. Als Gründe nennt der bundeseigene Konzern steigende Benzin- und Flugkosten infolge des Iran-Kriegs. Das Ticket richtet sich demnach vor allem an Familien, die deshalb ihre Reisepläne für den Sommer ändern mussten.

Der Familien-Sommerurlaub darf nicht ins Wasser fallen, sagte Bahnchefin Evelyn Palla. Zunächst hatte der Stern über die Pläne berichtet.

Preis ist unabhängig von der Streckenlänge

Für 99,99 Euro sollen maximal fünf Personen innerhalb Deutschlands mit Fernverkehrszügen hin und zurück reisen können, Sitzplatzreservierungen seien bereits im Preis mit drin. Buchbar soll das DB-Familienticket ab Mitte Juni sein – und zwar für Reisen bis Mitte September, wenn in Bayern als letztem Bundesland die Sommerferien enden.

Das Familienticket sei für Verbindungen bundesweit unabhängig von der Streckenlänge erhältlich, aber nicht für Strecken ins europäische Ausland, teilte die Bahn mit. Es werde automatisch in der Buchungsstrecke angezeigt, wenn man auf der Bahn-Website nach Reisen mit Kindern sucht.

Die Familientickets haben Zugbindung, man wählt also konkrete Verbindungen und ist dann an die jeweiligen Abfahrzeiten gebunden.

Wie man noch sparen kann

Ob es wie bei den Spartickets im Fernverkehr ein Kontingent gibt und wie viele solcher Pauschalfahrscheine angeboten werden, dazu machte die Bahn keine Angaben. Auch ein konkretes Datum für den Buchungsstart über die Angabe Mitte Juni hinaus wurde zunächst nicht genannt.

Das DB-Familienticket gilt laut Bahn für bis zu fünf Personen, und zwar unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis. Konkret können bis zu zwei Erwachsene (ab 15 Jahren) und bis zu vier Kinder zwischen sechs und 14 Jahren mitreisen. Es könnten weitere Kinder kostenlos mitgenommen werden, wenn sie jünger als sechs Jahre sind, weil diese grundsätzlich im Fernverkehr kostenlos reisen. Dann muss man gegebenenfalls weitere Plätze kostenpflichtig reservieren, denn das Familienticket beinhaltet maximal fünf Reservierungen.

Vorsicht für alle anderen, die sich das Ticket vielleicht als günstige Option kaufen wollen: Es sei Voraussetzung für die Nutzung, dass mindestens ein Kind mitreist, stellt eine Bahnsprecherin klar.

Um günstig mit der Bahn zu fahren, gilt ansonsten grundsätzlich vor allem: früh dran sein. Sogenannte Superspartickets, für die es ein begrenztes Kontingent gibt, sind in aller Regel die beste Sparoption. Durchaus auch für Familien, die sich frühzeitig kümmern: Denn kaufen Erwachsene ein Fernverkehrsticket, können bis zu vier Kinder bis zum Alter von 14 Jahren kostenlos mitreisen.

Um günstige Preise zu finden, können Bahnreisende zudem die Option Bestpreissuche auf der Bahn-Website oder im DB-Navigator nutzen. Dann werden die niedrigsten verfügbaren Reisepreise an einem Tag hervorgehoben – das kann dann natürlich auch eine zeitlich eher ungünstige Verbindung sein, also sehr früh oder spät am Abend. Zu den Tagesrandlagen ist das Sparpotenzial größer.

Das gilt auch für Tage in der Wochenmitte: Dienstag und Mittwoch sind laut Bahn weniger stark nachgefragt, die Aussicht auf günstige Tickets ist besser. Hintergrund ist, dass die Ticketpreise dynamisch sind und sich je nach Buchungstag und Nachfrage ändern.

Und natürlich lohnt sich auch der Blick auf andere Anbieter: Zwar ist die Deutsche Bahn im Fernverkehr der Platzhirsch, doch auf einzelnen Strecken ist beispielsweise auch Flixtrain unterwegs. Außerdem gibt es bei bestimmten Verbindungen laut der Stiftung Warentest auch attraktive Alternativen bei ausländischen Anbietern wie den Österreichischen Bundesbahnen. (dpa)

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