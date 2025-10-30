Bahn prüft vier Gleise zwischen Hanau und Aschaffenburg

Die Deutsche Bahn prüft einen viergleisigen Ausbau der vielbefahrenen Strecke zwischen Hanau (Hessen) und Aschaffenburg (Bayern). Es gehe darum, Engpässe im Schienennetz aufzulösen, mehr Zugverkehr zwischen beiden Städten zu ermöglichen und gleichzeitig die Fahrzeit zu verkürzen, teilte die Bahn mit. Die bestehende zweigleisige Bahnstrecke sei bereits heute stark ausgelastet.



Daher werde geprüft, wie der Streckenabschnitt von Hanau-Großauheim nach Mainaschaff-Steinerts (Landkreis Aschaffenburg) auf vier Gleise ausgebaut werden könne, hieß es. Zudem sollen die bestehenden Gleise so ertüchtigt werden, dass Züge künftig mit bis zu Tempo 230 fahren können.

Alle Bahnübergänge und Brücken wären betroffen

Erste Machbarkeitsstudien zeigen den Angaben zufolge, dass für einen viergleisigen Ausbau alle Bahnübergänge und Brücken entlang dieser Strecke - ob über Schiene oder Straße - angepasst oder neu gebaut werden müssten. Auch Stationen und nahe der Bahnlinie gelegene Straßen wären betroffen.



Die Überlegungen befinden sich laut DB noch im frühen Stadium der Grundlagenermittlung. Der genaue Trassenverlauf steht noch nicht fest. Das Projektteam der Bahn stellte die Ergebnisse verschiedener Machbarkeitsstudien am Mittwoch Vertretern der Bundes- und Landespolitik, verschiedener Kommunen und Fachverbänden vor.

(Michael Bauer, dpa)